Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.2 комментария
Рособрнадзор добавил два резервных дня для пересдачи ЕГЭ
Музаев: Для пересдачи ЕГЭ будет организовано два резервных дня
Для выпускников, которые не сдали ЕГЭ в 2024 году с первого раза, будет предусмотрено два резервных дня для пересдачи экзаменов, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что решение о двух резервных днях было принято после того, как регионы выступили с предложением, что сдавать все предметы в один день будет сложно, а технически обработать результаты будет проблематично, передает ТАСС.
Музаев пообещал, что новое расписание ЕГЭ с учетом введения возможности пересдачи утвердят к концу апреля.
Напомним, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, что у школьников появится возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету для набора баллов.