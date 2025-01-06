Пророссийское подполье сообщило об ударе по радиоприборному заводу в Смеле

  • Новость часаРоссийские войска полностью освободили город Курахово в ДНР
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    Герои спецоперации прокладывают дорогу в российскую элиту
    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за российские активы
    Премьера Британии обвинили в сокрытии массовых изнасилований
    Названы группы риска для тяжелого течения метапневмовируса
    Зеленский озвучил условия Киева для урегулирования конфликта на Украине
    Эксперт: Венгрия станет газовыми воротами в Европу вместо Украины
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    РАН допустила стремительную эскалацию конфликта на Украине в 2025 году
    Судебные приставы начали конфискацию имущества Абызова почти на 24 млрд рублей
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    8 комментариев
    6 января 2025, 10:18 • Новости дня

    Пророссийское подполье сообщило об ударе по радиоприборному заводу в Смеле

    Tекст: Александра Юдина

    В результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области Украины были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар по городу Смела в Черкасской области Украины был нанесен в направлении радиоприборного завода, передает РИА «Новости».

    По данным Лебедева, удары произошли в час ночи. Также в Смеле расположена значительная железнодорожная развязка, через которую проходят составы с военным грузом, что, по его мнению, может быть одной из причин удара.

    Помимо этого, удар был нанесен по военному аэродрому Канатово в пригороде Кировограда. Лебедев уточнил, что прилет произошел в 1.20 ночи в восточной части города.

    Также сообщается об ударе по городу Гайсин в Винницкой области. По словам Лебедева, удар пришелся на вертолетную площадку на окраине города в районе кладбища.

    Помимо прочего, удар был нанесен по району Гайок в городе Белая Церковь Киевской области, где находятся цеха сборки БПЛА ВСУ и аэродром. Лебедев отметил, что удар произошел в 1.45, и указал на наличие там крупных цехов и складских помещений, где, по его словам, «нагло собирали БПЛА».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по военной базе ВСУ под Первомайском в Николаевской области. До этого подполье сообщало, что удары разрушили склад ВСУ в Сумах и ангар с техникой в Полтавской области. Также сообщалось об ударах по предприятиям с техникой ВСУ в Сумской области.

    5 января 2025, 11:44 • Новости дня
    Der Spiegel: ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР

    Der Spiegel: Российская армия близка к контролю над ДНР и ЛНР, продвигаясь к Днепропетровской области

    Der Spiegel: ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия обходит Красноармейск (украинское название – Покровск) и приближается к административной границе Днепропетровской области, продолжая продвижение на запад, стремясь взять полностью под контроль территории ДНР и ЛНР, сообщили СМИ.

    Как пишет Der Spiegel, ВС России продолжают активное наступление на запад в ходе конфликта на Украине. Отмечается, что российские войска обошли город Красноармейск, и приблизились к административной границе Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Авторы отмечают, что российские силы движутся к цели взять под контроль территории ДНР и ЛНР. В статье подчеркивается, что даже Владимир Зеленский признал постоянное продвижение российской армии.

    Накануне обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке сообщил, что российская армия продвинулась на юг от Красноармейска, заняв восемь деревень, и находится рядом с Днепропетровской областью. Кроме того, Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе.

    В субботу российские войска освободили Надию в ЛНР. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки.

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    6 января 2025, 00:30 • Новости дня
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    @ Lex Fridman/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался.

    Зеленский использовал матерные выражения, когда речь зашла об отказе США вводить санкции против Москвы накануне начала российской специальной военной операции. Он нецензурно отозвался о действиях США, пишет «Российская газета».

    По его мнению, западные партнеры еще до 24 февраля 2022 года должны были попытаться «запугать» Москву санкциями и поставками оружия Киеву. «Все что-то говорили, прогнозировали и так далее, но я просил только об одном, прежде всего у США: <...> дайте мне две вещи – усильте нас оружием, но лучше всего усильте нас предпосылками. Это не оружие, прежде всего это санкции», – приводит его слова ТАСС.

    Отмечается, что Зеленский не стал давать интервью на русском, как предлагал Фридман.

    Зеленского возмутила реакция Запада на действия России. Оценивая заявления западных стран, он сказал: «Это *** (ерунда – прим. ВЗГЛЯД)».

    Кроме того, Зеленский использовал мат при обсуждении действий России на Северном Кавказе четверть века назад. Также он охарактеризовал матерным словом поведение лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума. Он заявил: «Это была просто бумажка. Всем на нее было *** (наплевать – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.

    Напомним, Зеленский также заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    5 января 2025, 23:58 • Новости дня
    Зеленский озвучил условия Киева для урегулирования конфликта на Украине

    Зеленский назвал условия Киева для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине

    Зеленский озвучил условия Киева для урегулирования конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману отметил, что «это не большой успех» для Украины. Он добавил: «Но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – это пакет вооружений».

    Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения гарантий безопасности для территории, контролируемой Киевом, даже для прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский признал невозможность силового возвращения границ 1991 года, смягчив свою позицию по территориальным уступкам России.

    Экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер предложила заключить соглашение о прекращении огня, аналогичное случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным. Президент Чехии Петр Павел заявил, что для вступления в НАТО Украине не обязательно восстанавливать контроль над территорией, которую она считает своей.

    Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России.

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    5 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
    Российские ВКС сбили украинский МиГ-29
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская истребительная авиация в последние сутки уничтожила самолет МиГ-29 украинских военно-воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    Истребители ВКС России сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины, российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиабомбы Hammer и один снаряд РСЗО HIMARS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за этот период уничтожены 174 беспилотных летательных аппарата.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска в ряде районов, в том числе у Щербиновки и у Дзержинска. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 410 военнослужащих, два танка Leopard, несколько бронетранспортеров и артиллерийских установок.

    Группировка «Восток» поразила формирования ВСУ в Нескучном и Зеленом Поле. Потери противника составили до 150 человек, уничтожена боевая бронированная машина MaxxPro.

    Группировки «Днепр» заняла более выгодные позиции поразила ВСУ в Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронетранспортер М113.

    Ранее средства противовоздушной обороны России сбили самолеты Су-27 вооруженных сил Украины.

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    5 января 2025, 21:43 • Новости дня
    Росгвардия показала кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Росгвардия показала кадры приминения дронов-камикадзе для уничтожения вражеской техники в Курской области.

    Операторы БПЛА Росгвардии приняли участие в отражении атаки украинских неонацистов на Курскую область, сообщает РИА «Новости». Росгвардейцы обеспечивали непрерывный контроль приграничных районов и смогли обнаружить машину разминирования ВСУ, расчищающую минное заграждение. Эта техника была успешно уничтожена.

    В ходе операции спецназу удалось встретить колонну противника точным ударом дрона-камикадзе, который поразил танк ВСУ. Эти действия подтвердили высокую эффективность применения беспилотных технологий в современном бою.

    Кадры работы операторов дронов демонстрируют высокий уровень подготовки и слаженности действий подразделений Росгвардии, что позволило успешно защитить приграничные территории от агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия попыталась провести контратаку на Курском направлении в воскресенье, но часть группы была уничтожена. Противник выдвинулся в сторону хутора Бердин, где его группам было нанесено поражение, но бои продолжаются. В экспертном сообществе отмечают, что таким образом офис Зеленского пытается «впечатлить» Дональда Трампа накануне его инаугурации.

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    6 января 2025, 01:58 • Новости дня
    Зеленский заявил, что презирает русский народ

    Зеленский в интервью американскому подкастеру Фридману заявил о презрении к русскому народу

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский, объясняя отказ от использования русского языка в интервью Лексу Фридману, заявил о презрении к русскому народу.

    Зеленский заявил, что свободно владеет русским языком, но отказался говорить на нем. Как объяснил Зеленский, он не хочет давать повода президенту России Владимиру Путину заявлять, что украинцы и русские – один народ, поскольку они говорят на одном языке, передает РИА «Новости».

    «Поэтому, поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», – заявил Зеленский.

    Зеленский также заявил, что на Украине живут люди, говорящие на русском языке, и никто им этого якобы не запрещает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский не захотел давать интервью на русском, как предлагал Фридман. При этом в ходе разговора он не раз использовал русские слова. Кроме того, он несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру.

    Напомним, 23 февраля 2014 года, наутро после госпереворота, одним из своих первых решений Верховная рада отменила закон, гарантировавший русскому статус «регионального языка». Под нажимом Запада спикер парламента Александр Турчинов не подписал решение об отмене закона, который де-юре продолжал действовать, но де-факто не соблюдался. В 2018 году Конституционный суд Украины признал принятый в 2012 году закон не соответствующим законодательству страны.

    В 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языковой квоте на украинском ТВ и скандальный закон «Об образовании», который запрещал среднее образование на русском языке. Говорить по-русски запретили депутатам в Верховной раде.

    В 2020 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. В 2021 году на русском запретили говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг. В 2024 году в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.

    Самого Зеленского прежние власти Украины обвиняли в использовании «кацапской мовы».

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    6 января 2025, 03:55 • Новости дня
    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за российские активы

    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за 300 млрд долларов из российских активов

    Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за российские активы
    @ Lex Fridman/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Киеву оружие, используя для оплаты 300 млрд долларов из российских активов.

    «Я сказал Трампу: дайте нам 300 млрд долларов с российских активов, и мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность. Это одна из гарантий безопасности? Да, конечно. Потому что это военная гарантия», – заявил Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

    Зеленский, комментируя военную помощь Вашингтона, заявил, что в США было «проголосовано или принято решение где-то» на 177 млрд долларов. Однако, по его словам, половина этих денег фактически не была предоставлена, передает РИА «Новости».

    «Второй момент, который является очень важным, просто, к примеру, это коррупция? Это первый вопрос. Чья коррупция? Это второй вопрос», – добавил Зеленский.

    Он признал, что на Украине действительно существует проблема коррупции, но подчеркнул, что власти активно борются с ней. Он отметил, что «антикоррупционная система» Украины является «самой сложной» в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о желании Киева получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Зеленский интересовался возможностью купить поддержку для Украины по вопросу вступления в НАТО за 500 млн евро из российских активов, на что получил отказ.

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    6 января 2025, 05:41 • Новости дня
    Автор песен Носкова и Долиной погиб в зоне СВО

    Российский поэт и ветеран боевых действий Олег Гегельский погиб под артобстрелом в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне специальной военной операции на Украине погиб российский поэт Олег Гегельский – ветеран боевых действий и автор песен, исполняемых звездами российской эстрады, сообщают СМИ.

    Гегельский – автор более 100 стихотворений, которые стали песенными текстами, их исполняют Николай Носков, Анжелика Варум, Лариса Долина, Валерий Леонтьев и другие звезды российской эстрады, передает RT.

    Он подписал контракт на военную службу с Министерством обороны России в сентябре 2024 года, однако о своем решении никому не сообщил. «Он всегда таким был: делал что-то и особо никому не рассказывал», – сказала его жена.

    Гегельский служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. «Его отправили на задание, – сообщила его жена. – Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало». У него остался десятилетний сын.

    Гегельский был членом Союза писателей России, Русского географического общества, инструктором по выживанию. Он посвятил часть своей жизни воинской службе, следуя примеру своего отца, ветерана Великой Отечественной войны.

    Как рассказала его жена, Гегельский «служил в спецназе снайпером», он «был в горячих точках – Афганистане, Югославии, Чечне» – и «получил там ранение».

    Друг Гегельского, Руслан Осташко, вспоминает, что Гегельский всегда был «полностью военным человеком». «Мы как-то с ним обсуждали эту тему, и я ему сказал, что вижу, что его тянет в зону боевых действий. Он мне ответил: «Конечно, тянет. Для меня там настоящая жизнь. Когда ты идешь по аэродрому с одной сумкой и тебе не важно, куда повезет тебя военный борт, в какую горячую точку. Важно только, что защищать Родину», – вспоминает Осташко.

    В декабре сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине погиб Родион Хабаров, военный комиссар из Тюменской области, отправившийся туда осенью. В октябре в ходе спецоперации погиб 44-летний Авраам Мэлех, отец 14 детей из Татарстана, который подписал контракт с министерством обороны в июле.

    Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России капитану Султану Хашагульгову, погибшему во время выполнения боевой задачи в ДНР. Ранее его двоюродный брат был также удостоен звания Героя России.

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    5 января 2025, 12:36 • Новости дня
    Российские силы отразили четыре контратаки ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия успешно отразила четыре контратаки ВСУ в Харьковской области и ДНР, уничтожив до 450 украинских военнослужащих и технику, включая боевые машины и гаубицы, на различных направлениях, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российская группировка войск «Запад» нанесла тяжелое поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в Харьковской области и ДНР. В районах Двуречная, Западное, Подолы и других населенных пунктах российские войска улучшили тактическое положение и отразили четыре контратаки ВСУ, уточнили в Минобороны.

    Как указали в пресс-службе, потери украинской стороны составили до 450 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая две боевые машины пехоты, бронетехнику, гаубицы и артиллерийские орудия. Среди уничтоженной техники также значатся станция радиоэлектронной борьбы «Хортица» и различные американские и британские образцы вооружения.

    Кроме того, подразделения «Южной» группировки также улучшили свои позиции, нанеся урон мотопехотной, механизированным, аэромобильной и пехотной бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Эти действия привели к потерям до 230 украинских военнослужащих и уничтожению различных транспортных средств, подчеркнули в ведомстве.

    В сообщении говорится, что на Харьковском направлении группировка «Север» атаковала формирования механизированной бригады ВСУ и теробороны, уничтожив склад с боеприпасами и артиллерийские орудия, нанеся до 40 потерь противнику.

    Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки и месту хранения ударных беспилотников.

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    5 января 2025, 23:24 • Новости дня
    Вступивший в ВСУ редактор украинского шоу «МастерШеф» ликвидирован в зоне СВО

    В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ музыкальный редактор украинского кулинарного шоу «МастерШеф» Вовк

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован музыкальный редактор украинского кулинарного реалити-шоу «МастерШеф» Антон Вовк, который воевал против российских сил и был младшим сержантом в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщил украинский канал СТБ.

    Вовк был ликвидирован 28 декабря. В 2020 году он занял должность старшего музыкального редактора в StarLight Commercial Production, одной из компаний группы Starlight Media, куда входит канал СТБ, передает РБК.

    «МастерШеф» выходит на СТБ с 2011 года. Помимо «МастерШефа», Вовк участвовал в создании таких проектов, как «У Украины есть талант», «Мой секрет», «Адские муки», «Званый ужин» и других.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО также были ликвидированы чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец, сын главного раввина Украины Матитьягу (Антон) Самборский. Все они участвовали в боевых действиях против России в составе вооруженных сил Украины.

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    6 января 2025, 00:59 • Новости дня
    Зеленский выразил сожаление в связи с отсутствием ядерного оружия у Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие ядерного оружия у Украины является негативным фактором, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

    «У Украины было ядерное оружие. Я не хочу оценивать, хорошо это или плохо. На сегодня то, что его у нас нет – это плохо», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Во время беседы обсуждалась возможность заключения договоренностей о прекращении конфликта на Украине. Фридман предложил ориентировочную дату 25 января для таких переговоров (20 января состоится инаугурация Дональда Трампа).

    «Прежде всего, я думаю, что 25 января или в другой день – вы просто называете 25 января, а я не против <...> – мы сядем прежде всего с Трампом», – сказал Зеленский.

    Он подчеркнул, что в первую очередь намерен обсуждать решение конфликта с Трампом. По его словам, Европа также должна участвовать в переговорах, поскольку Украина, как заявил Зеленский – «часть Европы».

    На вопрос о возможном подписании соглашения, не предусматривающего членства Украины в НАТО, Зеленский уклонился от однозначного ответа, напомнив о неудачной попытке подписания Будапештского меморандума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом исключил возможность передачи ядерного оружия Украине, а президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

    В октябре Зеленский говорил, что его страна должна войти в военный альянс или обладать ядерным оружием. Однако позднее он заверил, что Украина не будет создавать ядерное оружие и в вопросах безопасности нацелена только на вступление в НАТО.

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    6 января 2025, 10:22 • Новости дня
    Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР

    Минобороны: Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате успешных действий российской «Южной» группировки войск город Курахово на юго-западе Донбасса, ранее занятый силами ВСУ, был полностью освобожден, сообщили в Минобороны России.

    Этот город являлся крупным укрепленным районом со сложной сетью огневых точек и подземных коммуникаций. За десять лет киевский режим превратил Курахово в мощную крепость, прикрытую с севера водохранилищем, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Для удержания города украинское командование сосредоточило свыше 15 тыс. военнослужащих, включая формирования националистов и иностранных наемников. В оборонительных действиях участвовали подразделения элитных бригад и много механизированных частей, усиленные артиллерией и танками.

    В результате действий российских войск противник потерял 80% личного состава, что составляет более 12 тыс. человек, а также около 3 тыс. единиц военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. Ежедневные потери ВСУ за два месяца боев под Курахово составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Установление контроля над Курахово позволило существенно затруднить тыловое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении и пресечь артобстрелы Донецка.

    После взятия города российские войска получили возможность усиливать темпы освобождения территорий Донецкой Народной Республики. Особо отличились в боях военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявившие мужество и героизм, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что в Курахово гарнизон Вооруженных сил Украины перестал оказывать организованное сопротивление. Украинские силы выбиты с части территории теплоэлектростанции в Курахове. Зачистка промзоны в Курахово продолжалась всю новогоднюю ночь.


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    5 января 2025, 23:37 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Днепропетровской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Павлограде в Днепропетровской области Украины произошел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    СМИ сообщают о воздушной тревоге в регионе, передает РИА «Новости».

    Напомним, на днях на старом аэродроме Чернигова прогремели четыре взрыва.

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    5 января 2025, 22:17 • Новости дня
    ПВО России уничтожила 11 украинских беспилотников

    Системами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими системами ПВО сбиты 11 украинских беспилотников над территорией Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны России.

    В период с 18.00 до 21.00 мск средства ПВО сбили девять беспилотников над территорией Белгородской области и два над территорией Курской области, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области украинские дроны повредили нежилое здание и легковой автомобиль, а в другом случае атаковали сельскохозяйственную технику, в результате чего водитель получил осколочные ранения и был доставлен в больницу. В Ростовской области в результате атаки беспилотников пострадал семилетний ребенок. Кроме того, утром над Россией были были сбиты пять украинских дронов.

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    5 января 2025, 14:53 • Новости дня
    Ребенок пострадал из-за атаки БПЛА в Ростовской области

    Семилетний ребенок получил ранение при падении обломков БПЛА в Неклиновском районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область семилетний ребенок получил ранение, обломки повредили жилой дом в Неклиновском районе.

    Как сообщает ТАСС, в результате массированной ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Неклиновском районе Ростовской области пострадал семилетний ребенок. Обломки БПЛА упали на один из жилых домов, где и находился ребенок.

    Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что ребенок получил ранение, однако его жизни ничего не угрожает. «К сожалению, в результате ночной воздушной атаки в Неклиновском районе пострадал ребенок семи лет. Он получил ранение, находясь в одном из домов, поврежденных из-за падения обломков БПЛА. Раненый малыш доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь», – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

    Ребенок был срочно доставлен в БСМП Таганрога, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Медики сообщили, что состояние ребенка стабильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 10.00 до 12.00 в нескольких регионах страны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны России.

    За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат, большинство из которых сбили над Ростовской областью. Системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов в ночное время, в том числе в Таганроге и других районах.

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