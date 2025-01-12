В селе Малая Кохновка Полтавской области изготавливали БПЛА и ремонтировали технику

Tекст: Вера Басилая

Лебедев рассказал о звуках взрыва в направлении села Малая Кохновка в Полтавской области Украины, передает РИА «Новости».

По его словам, в Малой Кохновке расположена исправительно-трудовая колония и городок внутренних войск, где, по данным сопротивления, изготавливают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ремонтируют тяжелую технику для Вооруженных сил Украины.

В колонии имеются цеха для производства БПЛА, а поблизости находятся гаражи, способные вместить несколько грузовиков.

Также был слешен прилет недалеко от Кременчуга, где расположен автосборочный завод, который занимается ремонтом тяжелой техники, включая установку динамической защиты на иностранные танки.

Лебедев отметил, что к колонии прилегает конно-спортивный клуб, популярный среди иностранных посетителей. После взрыва туда направились машины скорой помощи, включая иностранные, которые, как правило, приезжают для оказания помощи тяжелым пациентам.

Ранее Лебедев сообщал, что в результате удара по городу Хорол в Полтавской области пострадала территория завода, который используется для ремонта военной техники и производства дронов.

Также в Никопольском районе Днепропетровской области повреждены промышленное предприятие и инфраструктурные объекты.