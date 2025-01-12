Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.5 комментариев
ВС России нанесли удар по заводу БПЛА в Полтавкой области
В результате удара по городу Хорол в Полтавской области пострадала территория завода, который используется для ремонта военной техники и производства беспилотных летательных аппаратов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, ракетный удар был зафиксирован примерно в 01:15 мск. «Прилетело в сторону Хорольского механического завода, который используют для ремонта военной техники и производства БПЛА», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.
Лебедев пояснил, что завод является важным объектом, где проводят ремонт военной техники и производят беспилотные летательные аппараты. Подробности о возможных разрушениях или жертвах пока не сообщаются.
Также представитель подполья сообщил, что в ночь на воскресенье российские войска нанесли удар по заводу химических реактивов и таможенным складам в городе Шостка Сумской области. Кроме того, бомбардировки подвергся восточный пригород Запорожья, где ранее располагался 12-й ракетно-зенитный дивизион ВСУ и военный аэродром.
Напомним, 6 января пророссийское подполье сообщило об ударе по радиоприборному заводу в Смеле Черкасской области.