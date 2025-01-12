Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.7 комментариев
В Днепропетровской области после удара повреждено промышленное предприятие
После атаки в Днепропетровской области поврждено предприятие и инфраструктуру
В Никопольском районе Днепропетровской области повреждены промышленное предприятие и инфраструктурные объекты, сообщил глава региональной администрации Сергей Лысак.
Глава региональной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры и промышленного предприятия в Никопольском районе. Детали о типе и количестве поврежденных объектов не уточнялись, передает ТАСС
По данным официального ресурса для оповещения населения, 12 января в Днепропетровской области четыре раза объявлялась воздушная тревога.
Ранее в субботу взрывы произошли в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях Украины.
До этого в результате удара по городу Хорол в Полтавской области пострадала территория завода, который используется для ремонта военной техники и производства беспилотных летательных аппаратов.