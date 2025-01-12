В Днепропетровской области после удара повреждено промышленное предприятие

После атаки в Днепропетровской области поврждено предприятие и инфраструктуру

Tекст: Вера Басилая

Глава региональной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры и промышленного предприятия в Никопольском районе. Детали о типе и количестве поврежденных объектов не уточнялись, передает ТАСС

По данным официального ресурса для оповещения населения, 12 января в Днепропетровской области четыре раза объявлялась воздушная тревога.

Ранее в субботу взрывы произошли в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях Украины.

До этого в результате удара по городу Хорол в Полтавской области пострадала территория завода, который используется для ремонта военной техники и производства беспилотных летательных аппаратов.