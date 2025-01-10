Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.0 комментариев
ВС России вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре
Российские военные вытеснили подразделения ВСУ из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре, заняв ключевые позиции и развивая наступление по основным направлениям, сообщил начальник оперштаба разведцентра с позывным «Чукча».
По словам военного, российские десантники начали 2025 год со штурма ангаров комбината, передает ТАСС.
В настоящее время российские военные наступают в промзоне на юго-востоке комбината, атакуя позиции ВСУ с северо-западного фланга. Боец отметил, что захват плацдармов позволил выбить противника из большинства прилегающих к третьему цеху строений, а войскам удалось с двух сторон зайти в сам цех, который является важным оборонительным узлом.
В Северном микрорайоне продолжаются боевые действия. Российские подразделения освободили две трети микрорайона, ВСУ удерживают несколько улиц и лесопосадки на западе микрорайона.
Боец также сообщил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой снарядов и людей, что подтверждается радиоперехватами. Украинские военные используют бывших заключенных, известных как «характерники», в боевых операциях. Бои за Часов Яр вступают в завершающую стадию. По мнению российских военных, украинские силы скоро будут вытеснены из города.
Ранее российские бойцы сообщили, что штурмовики ведут бои в микрорайоне Северный Часова Яра, а до этого российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР.
Также сообщалось, что украинские СМИ получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР: Курахово, Красноармейск (Покровск), Мирноград, Часов Яр и Дзержинск (Торецк).