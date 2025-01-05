Der Spiegel: Российская армия близка к контролю над ДНР и ЛНР, продвигаясь к Днепропетровской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Der Spiegel, ВС России продолжают активное наступление на запад в ходе конфликта на Украине. Отмечается, что российские войска обошли город Красноармейск, и приблизились к административной границе Днепропетровской области, передает ТАСС.

Авторы отмечают, что российские силы движутся к цели взять под контроль территории ДНР и ЛНР. В статье подчеркивается, что даже Владимир Зеленский признал постоянное продвижение российской армии.

Накануне обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке сообщил, что российская армия продвинулась на юг от Красноармейска, заняв восемь деревень, и находится рядом с Днепропетровской областью. Кроме того, Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе.

В субботу российские войска освободили Надию в ЛНР. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки.