Tекст: Алексей Дегтярев

ВС России сейчас находятся всего в семи километрах от Днепропетровской области, Российская армия сохраняет высокий темп наступления, несмотря на сопротивление украинских сил, указал Репке в материале для Bild, передает ТАСС.

Журналист добавил, что российские войска избегают прямой атаки на город и обходят его с юга, применяя стратегию, которая уже доказала свою эффективность в других регионах. Он также подчеркнул, что в настоящее время Российская армия почти не сталкивается с наземным сопротивлением, и только украинские дроны-камикадзе замедляют их продвижение.

В течение нескольких недель боевые действия могут перекинуться на Днепропетровскую область, что станет серьезной проблемой для украинского правительства. Репке описывает этот возможный сценарий как «ужасный» для киевского режима, так как регион ранее не видел наземных боев.

Ранее издание Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе.