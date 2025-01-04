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Forbes: Российская армия может окружить Красноармейск
Forbes: Российские войска могут окружить гарнизон ВСУ в Красноармейске в ДНР
Российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск (украинское название Покровск), что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе.
Издание Forbes сообщило, что Российская армия способна частично окружить гарнизон ВСУ в Красноармейске. Это станет возможным благодаря прорыву обороны 59-й моторизованной бригады ВСУ.
Красноармейск является одной из главных целей Российской армии, так как он представляет собой ключевой транспортный узел в регионе. В свою очередь, для Киева защита этого города-крепости стала приоритетной задачей.
По данным Forbes, российские войска могут иметь трехкратное преимущество в живой силе и технике на данном направлении. У позиций 59-й бригады ВСУ находятся новые подразделения ВС РФ, что создает дополнительное давление на украинских военных.
Издание также отмечает, что если ВСУ не смогут остановить наступление, существует вероятность частичного окружения гарнизона в Красноармейске, что, по мнению аналитиков, может стать первым крупным сражением 2025 года.
Ранее сообщалось, что российские войска активизировали огневое воздействие на трассу Красноармейск – Константиновка в ДНР, усилив давление за счет успехов на линии фронта, особенно в районе села Воздвиженка, а свежая 155-я механизированная бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия под Красноармейск, понеся серьезные потери личного состава и техники.