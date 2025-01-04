Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.2 комментария
ВС России усилили давление на трассу Красноармейск – Константиновка в ДНР
Российские войска усилили огневое воздействие на трассу Красноармейск – Константиновка в ДНР
Российские войска активизировали огневое воздействие на трассу Красноармейск – Константиновка в ДНР, усилив давление за счет успехов на линии фронта, особенно в районе села Воздвиженка.
Российские войска увеличили интенсивность обстрелов трассы Красноармейск – Константиновка, сообщает ТАСС. Это связано с успешными действиями на линии фронта в районе села Воздвиженка. Трасса сейчас находится под плотным огнем, что создает значительные трудности для перемещения по ней.
Силовые структуры уточнили, что до полной блокировки этого стратегически важного маршрута на ряде участков остается чуть более двух километров. Усиление огневого воздействия на дорогу может привести к значительным изменениям в боевой обстановке в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, свежая 155-я механизированная бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия под Красноармейск, понеся серьезные потери личного состава и техники.
Накануне Минобороны опубликовало видеозапись с поражением украинских позиций снарядами тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российская армия заканчивает год волной успешных наступлений.