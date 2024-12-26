  • Новость часаФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    После исторического убытка Газпром снова начал зарабатывать
    Трамп предложил канадцам награду в случае присоединения к США
    Грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции
    Захарова: Украина не создаст ядерное оружие без иностранной помощи
    Российские войска вошли в Загрызово в Харьковской области
    Стало известно о состоянии выживших в авиакатастрофе в Актау
    ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленных военных в Москве
    После взрывов на судне «Урса Майор» обнаружили пробоину
    Сирийские силовики попали в засаду в Тартусе
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Разрушит ли Трамп англосаксонский мир

    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

    4 комментария
    26 декабря 2024, 08:26 • Новости дня

    ВС России взяли под контроль 40% Тернов в ДНР

    Марочко сообщил о взятии под контроль 40% села Терны в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военнослужащие взяли под контроль около 40% территории населенного пункта Терны в Донецкой народной республике. Марочко сообщил, что в ходе освободительных действий передовые отряды российских Вооруженных сил продвинулись в сторону южных окраин села Терны, передает ТАСС.

    Эксперт добавил, что российские военнослужащие также продвигаются на восток от Ямполовки. В настоящий момент расстояние между населенным пунктом и передовыми позициями российских сил сократилось до менее чем двух километров.

    Ранее ВС России прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.

    Минобороны сообщало, что подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ у Двуречной, Загрызово, Кучеровки, Григоровки, Боровой в Харьковской области и Тернов в ДНР.

    25 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО

    Австралийские власти обратились к России из-за задержания наемника Дженкинса в зоне СВО

    Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Австралия запросила у России информацию о задержании австралийского наемника Дженкинса в зоне специальной военной операции, информация проверяется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подтвердила, что австралийские власти обратились к России с просьбой разобраться в ситуации с задержанием австралийского наемника в зоне СВО, передает ТАСС.

    «В настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется. Мы вместе с компетентными ведомствами следим за ситуацией», – подчеркнула официальный представитель МИД России. Согласно предварительной информации, речь идет о наемнике по фамилии Дженкинс.

    Ранее Министерство иностранных дел Австралии вызвало российского посла для обсуждения дела австралийского наемника Оскара Дженкинса, попавшего в плен в Краматорске. Сообщалось, что в социальных сетях появилось видео, где 32-летний Оскар Дженкинс был допрошен российскими военными, и по данным телеканала ABC, он воевал на стороне Украины.

    Кроме того, известен случай, когда другой австралийский наемник Бред Кендалл из «иностранного легиона» ВСУ заявил пранкерам о бесполезности действий военного командования Украины.

    Коментарии (37)
    25 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Новый Труд в ДНР
    Российские войска освободили Новый Труд в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, двух бригад морской пехоты, а также подразделениям нацгвардии около Новотроицкого, Удачного, Надеждинки, Гришино, Андреевки, Дзержинска, Петровского, Шевченко, Красноармейска и Новооленовки в ДНР. Отражены десять контратак вооруженных формирований противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 550 военнослужащих, машину пехоты, бронетранспортер, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и американское 105-мм орудие М101.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Липцов и Волчанска в Харьковской области. При этом ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад и бригады теробороны у Двуречной, Загрызово, Кучеровки, Григоровки, Боровой в Харьковской области и Тернов в ДНР. Отражена контратака формирований ВСУ.

    Потери противника составили до 400 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH-70, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и станция РЭБ «Захист-АФ», сообщил Конашенков.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Дружковкой, Часовым Яром и Дачным в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 245 военнослужащих, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны в районах Великой Новоселки, Времевки, Разлива, Нескучного, Зеленого Поля в ДНР и Темировки в Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

    Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Сторожевое в ДНР. Кроме того, они освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

    А в выходные в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в ДНР.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 18:34 • Видео
    Трамп решил увеличить США в два раза

    Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 11:22 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Кулебы о реваншизме Украины

    Политолог Скачко: Ради членства в НАТО Киев пугает Запад реваншизмом Украины

    Эксперт объяснил слова Кулебы о реваншизме Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Пособники нынешних украинских властей и сам Владимир Зеленский пытаются любыми способами затащить Украину в НАТО. И смена риторики на 180 градусов призвана им в этом помочь, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину нужно принять в НАТО, чтоб она спустя годы не напала на Россию.

    «Причина таких заявлений Кулебы объясняется просто: нынешние украинские власти и все ее бывшие соработники хотят не мытьем, так катаньем затащить Украину в НАТО, чтобы самим попытаться попасть на должности в евроструктуры. Так они намерены обезопасить себя от будущих судов за преступления, совершенные с 2014 по 2024 год», – объяснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру» .

    «Так что здесь Кулеба работает не только на себя, но и на будущее Зеленского и всей его братии. Это заявление стоит в одном ряду с попытками евроинтеграции Украины. Надежды эти, конечно, призрачные, но запасные аэродромы им жизненно необходимы», – подчеркнул он.

    «Причем заметьте, риторику Кулеба поменял на 180 градусов без промежуточных стадий. Сразу перешел от «Россия нападет на Украину и на всю Европу» к тезису о том, что Украина сама нападет на Россию. Это очевидный показатель паники в руководстве Украины. Киев таким образом закидывает тезис в общественное пространство. Я думаю, они будут его раскручивать», – спрогнозировал эксперт.

    «И это дело может увенчаться каким-то условным успехом, поскольку украинские и западные медиа довольно активно разгоняют миф о мощи украинской армии и о том, что она побеждает Россию. Соответственно, европейской общественности нынешний тезис от Кулебы вполне может зайти. А вот понравится ли он европейским политикам – не уверен. Но трансформация кейсов от Украины-попрошайки до Украины-защитницы их зацепит», – констатировал аналитик.

    Ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Kyiv Independent заявил, что прекращение конфликта с Россией на плохих для обеих сторон условиях приведет к реваншистским настроениям. «Если и Россия, и Украина выйдут из комнаты переговоров недовольными, это снова будет приглашением к реваншизму для обеих сторон. Потенциальную украинскую реваншистскую политику в отношении России в среднесрочной перспективе не следует недооценивать и списывать», – заверил он.

    По мнению Кулебы, следующее поколение украинских политиков будет полностью сосредоточено на послевоенном восстановлении страны, однако после них к власти придут люди с реваншистскими лозунгами. «Отвоевать территории, заставить Россию заплатить. Когда мы поднимемся с колен экономически, вы увидите, как эти аргументы будут разыгрываться во внутренней политике», – добавил он.

    По его словам, примерно через 10 лет он ожидает появления на Украине политиков и политических сил, движимых местью. «Это может показаться нелогичным, но единственный способ сдержать Украину от развязывания войны с Россией – сделать ее членом НАТО. Чтобы связать ее юридическими обязательствами не подвергать своих союзников риску войны с Россией», – заявил экс-министр.

    Коментарии (19)
    25 декабря 2024, 21:11 • Новости дня
    Гагин сообщил об освобождении жилой зоны Курахово в ДНР

    Российские войска почти полностью освободили от ВСУ жилую зону Курахово в ДНР

    Гагин сообщил об освобождении жилой зоны Курахово в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Курахово, расположенном в ДНР, практически вся жилая зона освобождена от украинских сил, остается только укрепленная ТЭЦ, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала «Россия».

    Как сообщает РИА «Новости», Гагин заявил, что практически вся жилая зона Курахово в ДНР освобождена от украинских сил. Он отметил, что последним препятствием остается Кураховская ТЭЦ, превращенная ВСУ в укрепленную крепость.

    «Если говорить о Курахово, то здесь стоит поподробнее сказать о том, что на данный момент практически вся жилая зона города освобождена от противника, и сейчас мы уперлись в последний оплот, собственно говоря, гарнизона кураховского – это Кураховская ТЭЦ, которую противник превратил просто в неприступную крепость. Там сосредоточена вся техника, весь личный состав», – сказал Гагин.

    Он добавил, что дальнейшие действия российских военных будут зависеть от успешного захвата ТЭЦ, где сосредоточены основные силы противника. По его словам, срок освобождения Курахово зависит от того, как скоро российские войска смогут занять этот важный объект.

    Город Курахово расположен в западной части ДНР, в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Курахово имеет стратегическое значение, оставаясь одним из последних крупных населенных пунктов юго-западного Донбасса, находящихся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.

    Напомним, что 22 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил о почти полном освобождении центра города Курахово от украинских войск, остаются лишь небольшие участки на северо-западе.

    Коментарии (2)
    25 декабря 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России утром в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине, сообщило Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства, утром российские войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотные летательные аппараты. Целью атаки стали критически важные объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

    По данным Минобороны, все цели были успешно поражены. В результате нанесенного удара российские военные достигли поставленных задач.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру Украины, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.

    Военкор Евгений Поддубный сообщил, что массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове.

    На всей территории Украины введены веерные отключения электричества, которые продлятся до конца суток из-за повреждений энергетических объектов после взрывов.

    Коментарии (6)
    25 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Захарова назвала слухи об отправке военных ЕС на Украину провокацией

    Мария Захарова заявила о провокационном характере слухов об отправке военных ЕС на Украину

    Tекст: Евгения Караваева

    Мария Захарова назвала слухи о возможной отправке военных из ЕС на Украину провокацией, направленной на эскалацию конфликта.

    Вбросы о возможном направлении военных контингентов из стран Евросоюза на Украину являются провокацией, передает ТАСС.

    С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она подчеркнула, что подобные сообщения направлены на обострение и без того напряженной обстановки вокруг украинского кризиса.

    Захарова заявила: «Мы исходим из того, что любые вбросы по вопросу направления на Украину иностранных контингентов являются провокационными». Она также отметила, что несмотря на разные возможные цели таких провокаций, они по своей форме и сути остаются провокациями.

    Дипломат выразила мнение, что подобные слухи могут быть попыткой усилить эскалацию в регионе, и призвала к осторожности и вниманию в восприятии подобных сообщений. Захарова также подчеркнула, что Россия продолжает внимательно следить за развитием ситуации в украинском кризисе и предпринимать дипломатические усилия для его урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину, Туск заявил о невозможности Польши «отдать все» Украине, а премьер Испании отказался отправлять войска на Украину.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 06:31 • Новости дня
    Порошенко предрек потерю Украины в случае президентских выборов

    Порошенко заявил об опасности выборов для целостности Украины в условиях военного положения

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко предупредил о рисках для страны в случае проведения выборов в условиях военного положения и назвал сторонников голосования «распространителями российской ИПСО».

    Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить государство, передает РИА «Новости». По его словам, стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время является «недальновидным» и может привести к потере Украины.

    Порошенко назвал агитаторов за выборы «распространителями российской ИПСО (информационно-психологическая операция)» и подчеркнул, что они не осознают возможных последствий таких действий. «Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», – заявил он.

    Бывший президент считает, что мир может быть достигнут уже в следующем году, но для этого необходимо заручиться поддержкой США и Евросоюза, а также бороться с коррупцией и некомпетентностью, укреплять единство украинцев.

    Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отложены из-за введения военного положения в связи с военной операцией России. Согласно украинскому законодательству, избирательный процесс может быть возобновлен только после окончания военного положения. При этом большинство украинцев (84%) выступают против проведения выборов в условиях военных действий, как показало исследование Киевского международного института социологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Порошенко обвинил власти Украины в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

    Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины, объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования, так как он дважды проигнорировал вызов.

    Президентские выборы на Украине не состоятся в 2025 году, пока продолжается конфликт, как заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

    Коментарии (3)
    26 декабря 2024, 06:25 • Новости дня
    ВСУ расстреляли мать с ребенком в Селидово

    Елена Николаенко обвинила ВСУ в расстреле матери и ребенка в Селидово

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре.

    Украинские военнослужащие перед освобождением города Селидово в ДНР российскими силами расстреляли мать с ребенком, рассказала Елена Николаенко. По ее словам, инцидент произошел в начале октября, когда мать и сын шли по тропинке, где украинские военные вели огонь по мирным жителям, передает РИА «Новости».

    Николаенко отметила, что украинские военнослужащие не щадили никого, стреляли по всем, включая детей, пожилых и женщин. Мать, пытаясь укрыть своего сына, была убита, а ребенок, которому было 12-13 лет, также погиб. На следующий день сосед попытался добраться до тел, но солдаты ВСУ также застрелили его.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял о многочисленных свидетельствах военных преступлений ВСУ против мирных жителей в Селидово. По его словам, за два дня до прихода российских сил украинские военные и польские наемники начали расстреливать гражданских, пытаясь обвинить в этом Россию.

    Очевидцы, предоставившие показания, утверждают, что ВСУ заходили в квартиры и убивали семьи, пенсионеров и женщин. Следственные органы документируют и расследуют эти случаи. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность фиксации преступлений киевского режима против мирного населения и наказания виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители освобожденного села Островского в Донецкой народной республике рассказали, что украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители.

    Также сообщалось, что иностранные наемники участвовали в первых штурмовых группах во время нападения на Суджанский район Курской области в августе, и в деревнях фиксировались случаи расстрелов и насилия. Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области, согласно его показаниям под допросом.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и СБУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, было  нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять американских снарядов РСЗО HIMARS и 119 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 539 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 19 969 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19 991 орудие полевой артиллерии и минометов, 29 490 единиц специальной военной автомобильной техники, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, в среду Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины и освобождении Нового Труда в ДНР.

    За прошлую неделю ВС России нанесли 24 удара высокоточным оружием по объектам ВСУ.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Байден поручил Пентагону усилить помощь Украине

    Байден поручил США продолжать наращивать поставки оружия Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов, чтобы укрепить ее позиции в конфронтации с Россией.

    Президент США Джо Байден дал указание Пентагону продолжать увеличение поставок вооружений на Украину, сообщает ТАСС. В своем заявлении он отметил, что Соединенные Штаты неустанно работают над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил. Байден подчеркнул, что уже были доставлены сотни противоракет, и планируется дальнейшее увеличение поставок.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина до середины января 2025 года получит значительную военную помощь от США. Эта помощь будет включать сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет, включая ракеты-перехватчики.

    Согласно данным Пентагона, с начала президентства Байдена США взяли на себя обязательства по военной помощи Украине на сумму 63,5 млрд долларов. Из них 62,9 млрд долларов были выделены после начала спецоперации РФ. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что новые вооружения не изменят ситуацию на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что визит директора ЦРУ на Украину связан с попыткой усложнить мирные инициативы Трампа и усилить конфликт.

    Администрация США планирует объявить в ближайшие дни новый пакет помощи Украине на сумму 1,2 млрд долларов, включающий артиллерийские боеприпасы и зенитные ракеты.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о том, что будет с деньгами для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

    Коментарии (9167)
    26 декабря 2024, 04:12 • Новости дня
    В России совершено более 40 поджогов по указанию мошенников с Украины

    В России зафиксировано свыше 40 поджогов и взрывов по указанию мошенников с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    За 10 дней по указанию телефонных мошенников с Украины в России совершено более сорока поджогов и взрывов пиротехники, жертвами которых стали пенсионеры и студенты.

    В России за последние 10 дней было зарегистрировано более сорока случаев поджогов и взрывов по указанию мошенников, действующих с Украины, сообщает ТАСС. Граждане, ставшие жертвами этих мошенников, поддавались на психологические манипуляции, в результате чего совершали дестабилизирующие действия в общественных местах.

    Поджоги и взрывы были зафиксированы в различных регионах России, включая Москву и область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске и Ставропольском крае. Мошенники убеждали своих жертв, что те сотрудничают с правоохранительными органами, несмотря на это, их действия приводили к возбуждению уголовных дел.

    Среди жертв мошенников много пенсионеров и студентов, которые пытались вернуть похищенные деньги. Большинство из них не успевали или не пытались скрыться с места преступления, думая, что действуют в рамках закона. Представители правоохранительных органов предупреждают, что всем задержанным грозит уголовная ответственность и реальные сроки лишения свободы.

    Ранее МВД России сообщало о более чем 20 пострадавших от мошенников, которые заставляли их совершать поджоги и взрывы в общественных местах. В преддверии праздников злоумышленники активизировались, преследуя не только финансовые цели. Адвокат Сталина Гуревич отметила, что участие в таких преступлениях по указанию мошенников не освобождает от уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в общественных местах по заданию телефонных мошенников. В Петербурге возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля. В результате оперативных мероприятий в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 23:49 • Новости дня
    Пушилин сообщил о разминировании аэропорта Донецка в 2025 году

    Пушилин объявил о начале разминирования аэропорта Донецка в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Донецкой Народной Республики планируют начать разминирование аэропорта в Донецке в 2025 году для его последующего восстановления.

    Как передает ТАСС, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что разминирование территории аэропорта Донецка начнется в 2025 году. Власти ДНР планируют провести обследование объекта, чтобы затем приступить к его восстановлению.

    Денис Пушилин лично посетил аэропорт вместе с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. В своем сообщении в телеграм-канале Пушилин отметил, что работы по разминированию и обследованию аэропорта станут начальным этапом для строительства новой воздушной гавани Донецка.

    Донецкий аэропорт, названный в честь Сергея Прокофьева, прекратил свою деятельность в 2014 году и стал одной из ключевых точек вооруженного конфликта на Донбассе. Он был полностью разрушен в результате боевых действий, и планируемое разминирование станет первым шагом на пути к его возрождению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует начать реконструировать аэропорты в новых регионах, включая Донецк, Луганск, Мариуполь, Херсон и Запорожье, в период 2027–2030 годов заявил директор департамента специальных инфраструктурных проектов Минтранса Юрий Морозов. Он отметил, что наименьший ущерб был нанесен аэропортам в Луганске и Мариуполе. Министерство также готово приступить к реконструкции этих двух аэропортов уже в настоящее время.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 07:24 • Новости дня
    Российские войска прорвали оборону ВСУ в Старице Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец, сообщил эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска прорвали оборону подразделений ВСУ в населенном пункте Старица Харьковской области, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что в результате операции удалось занять населенный пункт и продолжить продвижение вдоль реки Северский Донец.

    «Несмотря на то что на отдельных участках еще идет зачистка, ВС РФ продолжили продвижение вдоль реки Северский Донец», – указал Марочко.

    По его словам, у российских сил появились новые оперативные просторы для маневренных действий, что является стратегическим преимуществом в текущем конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы усилили интенсивность ударов по ВСУ в Петровском в ЛНР в три раза, чтобы предотвратить полноценное снабжение украинских сил.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2024, 02:15 • Новости дня
    Дроны ВСУ повредили ЛЭП в Белгородской области

    ВСУ атаковали Грайворонский округ Белгородской области, повреждена ЛЭП

    Tекст: Денис Тельманов

    Линия электропередачи в Грайворонском округе повреждена в результате атаки ВСУ, шесть сел остались без электричества.

    Линия электропередачи была повреждена в результате атаки ВСУ на Грайворонский округ в Белгородской области, сообщает РИА «Новости». Глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что атака была совершена с использованием беспилотников, которые сбросили взрывные устройства, повредив электросеть.

    Жители шести населенных пунктов, включая Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселенных Безымено и Новостроевка-Вторая, временно остались без электричества. Гладков отметил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с министерством обороны РФ.

    В результате происшествия никто не пострадал, но местные власти готовы принять меры для обеспечения безопасности и восстановления инфраструктуры в пострадавших районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела города Льгова Курской области Вооруженными силами Украины погибли четыре человека, пятеро получили ранения. За минувшую ночь российские ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников над различными регионами, включая Белгородскую и Воронежскую области. В результате атаки дронов ВСУ на автомобили в селе Борки Белгородской области один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила семь контратак ВСУ на Курском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в ряде населенных пунктов на Курском направлении, отразили семь контратак и уничтожили более 230 военнослужащих, два танка и несколько боевых машин за сутки, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, бойцы группировки «Север» нанесли поражение украинским формированиям, включая тяжелую механизированную, пять механизированных, три десантно-штурмовые бригады, бригаду морской пехоты и четыре бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка и других. Были отражены семь контратак штурмовых групп противника.

    Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов в Сумской области, включая Косицу, Кругленькое, Куриловку. В результате потери украинских сил за сутки составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, две бронемашины.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 43 тыс. 740 военнослужащих, 255 танков, 194 боевые машины пехоты, 136 бронетранспортеров и 1318 боевых бронированных машин. Также уничтожены 324 артиллерийских орудия и 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS производства США. Потери среди прочей техники включают 28 единиц инженерной и другой техники и семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

    Накануне Минобороны сообщило, что российские войска нанесли значительное поражение ВСУ, уничтожив за сутки более 200 военнослужащих и технику на Курском направлении.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВС России взяли под контроль 40% Тернов в ДНР
    Порошенко призвал не проводить выборы на Украине
    Байден поручил Пентагону усилить помощь Украине
    Судно под флагом Гонконга было замечено около кабеля EstLink 2 в момент аварии
    На российских складах зафиксировали избыток китайских автомобилей
    В России совершено более 40 поджогов по указанию мошенников с Украины
    В Москве арестован новый фигурант дела об афере с квартирой Долиной

    После исторического убытка Газпром снова начал зарабатывать

    После рекордного с 1999 года убытка Газпром сумел заработать даже больше, чем ожидал – почти 46 млрд долларов. Причем европейцы внесли значительный вклад в рост доходов компании, так как закупали российский газ по максимуму, насколько позволяли газопроводы. Как ударит по финансам Газпрома потеря украинского маршрута поставок газа и как он их компенсирует? Подробности

    Перейти в раздел

    Успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году

    В 2024 году заметно выросло стремление стран Глобального Юга к суверенитету. Олицетворением этого движения стал саммит БРИКС в Казани, где собрались не только лидеры стран – участниц организации, но и многочисленные партнеры Москвы из других государств. По мнению экспертов, Казанский саммит сыграл решающую роль в деле построения многополярного мира – и даже Западу пришлось считаться с результатами работы российских дипломатов. Подробности

    Перейти в раздел

    Что стало причиной авиакатастрофы в Актау

    В казахстанском Актау потерпел катастрофу пассажирский самолет. Одна из возможных версий Embraer 190 – столкновение со стаей птиц. Уголовное дело расследуют Следственный комитет России и генпрокуратура Азербайджана. По последним данным, 32 человека смогли выжить. Между тем эксперты предположили и ряд других версий. Подробности

    Перейти в раздел

    США и Европа схлестнулись в битве вокруг польских АЭС

    Уже вторую атомную электростанцию намерена построить в Польше американская корпорация Westinghouse. Однако поскольку на кону десятки миллиардов долларов и крупнейшие политические амбиции, в дело вмешалось руководство Евросоюза. И немудрено: фактически перед нами попытка Соединенных Штатов заставить европейцев финансировать американскую атомную промышленность. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............