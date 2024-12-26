Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.0 комментариев
ВС России взяли под контроль 40% Тернов в ДНР
Марочко сообщил о взятии под контроль 40% села Терны в ДНР
Российские войска укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские военнослужащие взяли под контроль около 40% территории населенного пункта Терны в Донецкой народной республике. Марочко сообщил, что в ходе освободительных действий передовые отряды российских Вооруженных сил продвинулись в сторону южных окраин села Терны, передает ТАСС.
Эксперт добавил, что российские военнослужащие также продвигаются на восток от Ямполовки. В настоящий момент расстояние между населенным пунктом и передовыми позициями российских сил сократилось до менее чем двух километров.
Ранее ВС России прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.
Минобороны сообщало, что подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ у Двуречной, Загрызово, Кучеровки, Григоровки, Боровой в Харьковской области и Тернов в ДНР.