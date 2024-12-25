Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, двух бригад морской пехоты, а также нацгвардии около Новотроицкого, Удачного, Надеждинки, Гришино, Андреевки, Дзержинска, Петровского, Шевченко, Красноармейска и Новооленовки ДНР. Отражены десять контратак вооруженных формирований противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял более 550 военнослужащих, машину пехоты, бронетранспортер, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и американское 105-мм орудие М101.

Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Липцов и Волчанска Харьковской области. При этом ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой и бригады теробороны у Двуречной, Загрызово, Кучеровки, Григоровки, Боровой Харьковской области и Тернов ДНР. Отражена контратака формирований ВСУ.

Потери противника составили до 400 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH-70, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и станция РЭБ «Захист-АФ», сообщил Конашенков.

Подразделения Южной группировки улучшили положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Дружковкой, Часовым Яром и Дачным ДНР.

Потери противника при этом составили до 245 военнослужащих, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны в районах Великой Новоселки, Времевки, Разлива, Нескучного, Зеленого Поля ДНР и Темировки Запорожской области. Отразижены две контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

На этой неделе российские войска освободили Сторожевое в ДНР. Кроме того они освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

А в выходные в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в ДНР.