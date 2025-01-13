Депутат заксобрания Блохин ответил на обвинения в дебоше на борту самолета

Депутат заксобрания Свердловской области Блохин ответил на обвинения в дебоше на борту самолета

Tекст: Вера Басилая

Свердловский депутат Законодательного собрания Станислав Блохин заявил, что обвинения в его адрес о дебоше на борту самолета являются ошибкой стюардесс, передает «Газета.Ru».

Блохин сообщил, что летел в Екатеринбург со своей спутницей, но никаких противоправных действий не совершал.

«Я в полном шоке нахожусь от того, что прочитал. Это абсолютная ложь. Единственное, что я сделал, это приобрел маленькую бутылку вина у бортпроводниц. Полиция тоже была в непонимании, в неведении того, зачем меня пригласили», – подчеркнул он.

Депутат отметил, что возможно причина обвинений – это либо заказ заинтересованных лиц, либо ошибка бортпроводников, которые признали свою ошибку. Блохин добавил, что осознает повышенное внимание к своей персоне и всегда придерживается закона.

Ранее экипаж самолета, направлявшегося из Шереметьево в Кольцово, сообщил о пассажире, который вел себя неадекватно и отказывался успокаиваться. После посадки полиция встретила 37-летнего Блохина, но не обнаружила в его действиях нарушений и не составила протокол.

Ранее бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после отказа пересесть с аварийного ряда на другое место.