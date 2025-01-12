Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.2 комментария
Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора со стюардессой
В США Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса после спора со стюардессой
Бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса в США после конфликта с бортпроводницей, передает РИА «Новости». Инцидент произошел, когда Нурмагомедова, сидевшего в аварийном ряду, попросили подтвердить готовность помочь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Спортсмен не понял просьбу стюардессы и отказался пересесть на другое место, что привело к спору.
На видео, распространяемом в социальных сетях, слышно, как бортпроводница объясняет, что Нурмагомедову придется покинуть самолет, если он продолжит сидеть в аварийном ряду. Конфликт обострился, и стюардесса вынуждена была вызвать супервайзера для разрешения ситуации. В итоге Нурмагомедов и его сопровождающие были вынуждены покинуть воздушное судно.
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