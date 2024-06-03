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    Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    29 комментариев
    3 июня 2024, 03:10 • Новости дня

    Трамп пообщался с Нурмагомедовым и пообещал ему остановить войну в Палестине

    Дональд Трамп пообщался с Хабибом Нурмагомедовым и пообещал ему остановить войну в Палестине

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США и вероятный кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине.

    Во время турнира UFC в США Нурмагомедов, который выступал в роли секунданта бойца Ислама Махачева, поговорил с Трампом, присутствовавшим в зале в качестве зрителя.

    «Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», – сказал Нурмагомедов. «Мы это остановим. Я это остановлю», – ответил Трамп, передает РИА «Новости»

    31 мая 2024, 14:36 • Новости дня
    Американист назвал последствия приговора Трампу

    Американист Дробницкий: Приговор Трампу может значительно расшатать политическую систему США

    Американист назвал последствия приговора Трампу
    @ Anna Moneymaker/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Решение присяжных о признании экс-президента США Дональда Трампа виновным будет использовано американскими элитами для достижения собственных целей. Прошедшее заседание сформирует всю политическую обстановку в Штатах на ближайшее время, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Вердикт Трампу в некотором смысле был ожидаем, так как жюри тщательно отбиралось для вынесения именно этого вердикта. Судья также был политически ангажирован. Его дочь работает в компании, помогавшей Байдену и Харрис. Удивляет в этом деле только признание экс-президента виновным по всем 34 пунктам», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Нет сомнений в том, что вердикт является еще одной ступенью эскалации, способствующей дальнейшему расколу США. Кроме того, от этого дела будет зависеть политическая обстановка в Штатах ближайшим летом. Исход событий определят общественное мнение и последующие действия американских элитных групп», – отмечает собеседник.

    «В частности, приговор для самого Трампа может варьироваться от нескольких штрафов до фактически пожизненного заключения. Кроме того, присяжные приняли решение за несколько дней до предвыборной конференции Республиканской партии. Дело в том, что экс-президента могут посадить под домашний арест, тем самым ограничив его передвижение и не допустив посещения съезда», – подчеркивает он.

    «В связи с этим интересно, как на решение присяжных и впоследствии суда будут реагировать консервативные группировки внутри правительства США. Решат ли они поднять Трампа на знамя и идти с ним до конца, либо же начнут какие-то политические маневры в связи с вердиктом по делу экс-президента», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, перед оглашением приговора Дональду Трампу в Демократической партии шла медийная атака на Байдена. Не исключено, что одна из группировок будет требовать переизбрания действующего главы государства, а другая попытается отказаться от него и поставить некоего «спасителя республики». Возможно, им станет протеже Обамы», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее в суде Нью-Йорка жюри присяжных признало экс-президента США Дональда Трампа виновным в уголовном деле о фальсификации документов по всем 34 пунктам. Однако бывший глава государства может обжаловать данное решение. Сам приговор ожидается 11 июля.

    Трамп уже обвинил администрацию действующего президента Штатов Джо Байдена в причастности к решению жюри, чтобы «навредить политическому оппоненту». По словам бывшего главы государства, «это просто позор», США «превратились в ад». «Это было подтасованное решение с самого первого дня, с конфликтным судьей, которому никогда не должны были разрешать рассматривать это дело. Мы будем бороться за нашу страну, за нашу конституцию», – сказал он.

    На главной странице сайта предвыборной кампании Трампа появилось заявление: «Я политический заключенный». Его штаб призывает граждан США помочь экс-президенту одержать победу на выборах, пожертвовав деньги. Американские СМИ сообщают, что периодически сайт стал выдавать ошибку – возможно, из-за наплыва доноров.

    Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, в свою очередь, заявил, что «сегодня позорный день в американской истории». По его словам, процесс против Трампа был политическим, власти США используют юридическую систему как оружие.

    Накануне Трамп уже объявил, что Байден контролирует судебный процесс против него. «Он не просто вовлечен в судебный процесс, он фактически руководит им», – подчеркнул он. Кроме того, экс-президент США заявлял, что ему запретили давать показания по этому делу на заседаниях из-за постановления о неразглашении. Более того, Трамп уже был оштрафован на 9 тыс. долларов за нарушение этих ограничений.

    Напомним, поводом для расследования против экс-президента США стала информация о подлоге им документов. Якобы за месяц до победы республиканца на выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов, чтобы та не распространяла информацию о связи с Трампом, произошедшей около десяти лет назад.

    По версии следствия, он возместил адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки. Поэтому 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул против экс-президента обвинения по делу о выплатах Дэниэлс.

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    31 мая 2024, 06:18 • Новости дня
    Карлсон: Трамп победит на выборах или будет убит

    Журналист Такер Карлсон выразил уверенность в победе Трампа на выборах в США, если тот «не будет убит»

    Карлсон: Трамп победит на выборах или будет убит
    @ Alex Edelman/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США, «если не будет убит до этого», заявил журналист Такер Карлсон.

    Карлсон, комментируя в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) решение присяжных по делу Трампа, заявил об «окончании жизни самой справедливой системы правосудия в мире». «Любой, кто будет оправдывать этот приговор – угроза для вас и вашей семьи», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, в США жюри присяжных признало Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации документов. Решение присяжных не препятствует выдвижению кандидатом на пост президента США.

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    2 июня 2024, 16:54 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
    Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бизнесмен и 45-й американский президент Дональд Трамп заявил о наличии у него плана по урегулированию украинского конфликта в случае переизбрания главой американского государства.

    Трамп в интервью Fox News заявил, что у него есть «конкретный план, как с этим покончить», передает ТАСС.

    Он пояснил, что его детали раскрыть не сможет, но подчеркнул, что «положит этому конец».

    Ранее издание The American Conservative указывало, что действующий президент США и конкурент Трампа на предстоящих выборах Джо Байден хочет заморозить конфликт на Украине в преддверии выборов главы государства.

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    2 июня 2024, 01:41 • Новости дня
    США назначили тестовые пуски межконтинентальных ракет
    США назначили тестовые пуски межконтинентальных ракет
    @ Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    США на предстоящей неделе проведут два тестовых пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Об этом сообщили на базе американских космических сил Ванденберг.

    Пуски неснаряженных ракет запланированы на 4 и 6 июня, сообщает РИА «Новости».

    Цель испытаний – «продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных сред ядерного сдерживания».


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    2 июня 2024, 06:48 • Новости дня
    Пентагон решил закупить книги западных авторов о российской военной стратегии
    Пентагон решил закупить книги западных авторов о российской военной стратегии
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон объявил тендер на покупку книг западных авторов о российской военной стратегии, следует из документации сайта госзакупки

    Книги будут использоваться для обучения военнослужащих ВВС США, передает РИА «Новости».

    В частности, планируется закупить книги «Стратегия: основа российской военной стратегии» Офера Фридмана, «Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и книгу Самэуля Рамани об украинском конфликте.

    Стоимость контракта для каждого издания составит 600 долларов. Исполнение контракта должно быть завершено к середине июня.

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    2 июня 2024, 19:05 • Новости дня
    На Мальдивах решили запретить въезд гражданам Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Власти Мальдивской Республики объявили о вводе запрета на въезд в страну для израильских граждан, соответствующее решение принял президент страны Мохамед Муиззу.

    Кабинет министров рекомендовал запретить владельцам израильских паспортов въезд на Мальдивы, президент страны решил ввести этот запрет, передает ТАСС со ссылкой на официальный сайт главы государства.

    Также будет создан комитет в правительстве для надзора за этими действиями.

    Кроме того, Муиззу решил назначить спец посланника по оценке потребностей палестинцев и организовать кампанию по сбору средств для оказания помощи Палестине.

    В стране планируют провести общенациональный митинг с лозунгом «Мальдивцы солидарны с Палестиной».

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    1 июня 2024, 00:29 • Новости дня
    Байден озвучил условия возможной сделки Израиля с ХАМАС
    Байден озвучил условия возможной сделки Израиля с ХАМАС
    @ Michael Reynolds/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что Катар передал палестинскому движению ХАМАС новые предложения Израиля, предусматривающие прекращение огня и вывод войск из сектора Газа. При этом Израиль подчеркнул, что продолжает добиваться «ликвидации возможностей ХАМАС».

    Байден сообщил, что предусмотрено три этапа урегулирования. На первом, который продлится шесть недель, должно произойти полное прекращение огня. Израиль начнет выводить войска из всех населенных районов Газы и освободит «сотни заключенных из числа палестинцев». ХАМАС же должен «освободить некоторое число заложников, включая женщин, стариков, раненых». Предусмотрено и увеличение поставок гумпомощи в сектор Газа.

    В этот период стороны обсудят условия перехода ко второму этапу, при этом режим прекращения огня должен поддерживаться даже в том случае, если переговоры займут больше шести недель, передает ТАСС.

    На втором этапе должно произойти освобождение «всех остающихся в живых заложников, включая мужчин-военнослужащих». Израиль должен вывести войска. Прекращение огня станет постоянным, если ХАМАС будет соблюдать условия сделки.

    Третий этап предусматривает реконструкцию сектора Газа, передачу останков всех погибших заложников ХАМАС их близким.

    США призвали Израиль договориться с ХАМАС, а не преследовать «неопределенную цель «полной победы». Байден подчеркнул, что «Израиль сделал свое предложение» и ХАМАС «следует дать согласие на сделку». Представитель администрации США высокого ранга заявил, что на выполнение сделки в случае ее достижения потребовались бы «месяцы, годы».

    В свою очередь, канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что Биньямин Нетаньяху уполномочил переговорную группу представить такой план сделки, который гарантирует, что война в секторе Газа не закончится без освобождения заложников и «ликвидации военных и административных возможностей ХАМАС».

    ХАМАС заявило, что позитивно оценивает выступление президента США, если Израиль «заявит о своей приверженности тем же основам» для переговоров.

    Неделю назад в канцелярии премьера Израиля заявили, что глава ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар не отступился от требования вывода израильской армии из региона, но Нетаньяху против этого.

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    2 июня 2024, 19:55 • Новости дня
    Израиль рекомендовал своим гражданам избегать поездок на Мальдивы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские власти посоветовали своим гражданам не ездить на Мальдивы, а также покинуть их в случае нахождения там, сообщили в израильском министерстве иностранных дел.

    МИД в свете решения правительства Мальдивских островов запретить въезд людям с израильскими паспортами рекомендовал гражданам Израиля избегать любых поездок в эту страну, передает РИА «Новости».

    Эта рекомендация распространяется на лиц с двойным гражданством. Тем, кто уже находится на Мальдивах, рекомендуется выехать оттуда, так как если эти люди попадут в беду, «им будет сложно помочь».

    Напомним, власти Мальдивской Республики объявили о вводе запрета на въезд в страну для израильских граждан.

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    2 июня 2024, 18:35 • Новости дня
    Израиль заявил о поисках альтернативы правления ХАМАС в секторе Газа
    Израиль заявил о поисках альтернативы правления ХАМАС в секторе Газа
    @ DoD/Chad J. McNeeley/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона пытается найти альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа, заявил в воскресенье израильский министр обороны Йоав Галант.

    Для того, чтобы создать альтернативу ХАМАС, Израиль изолирует анклав, устраняет боевиков ХАМАС и привлекает «другие силы», которые позволят сформировать «правящую альтернативу», заявил Галант, передает ТАСС.

    Он добавил, что операция Израиля в Рафахе ведется на земле и под землей, войска разрушают линии, соединяющие анклав с Египтом, они «положат конец ХАМАС». По его словам, «террористическая организация не сможет восстанавливаться, укрепляться и вооружаться».

    Утром в воскресенье израильская армия нанесла серию ударов по объектам в секторе Газа.

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    31 мая 2024, 20:40 • Новости дня
    Трамп назвал Байдена самым некомпетентным и тупым президентом
    Трамп назвал Байдена самым некомпетентным и тупым президентом
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны Джо Байдена «самым некомпетентным и самым тупым» президентом в истории страны.

    Трамп высказался по поводу Байдена после вынесения решения жюри присяжных по своему судебному делу, передает ТАСС.

    Жюри в Нью-Йорке накануне признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Окончательный приговор вынесут 11 июля.

    На ваш взгляд
    Как признание Трампа виновным в уголовном преступлении отразится на его шансах на победу на президентских выборах в США?




    Результаты


    Трамп пожаловался на плохое обращение со стороны судей, обвинив в этом Белый дом. Ранее эксперт сообщил газете ВЗГЛЯД, что приговор Трампу может значительно расшатать политическую систему США.


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    31 мая 2024, 21:05 • Новости дня
    Трамп: Уголовное преследование грозит каждому американцу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший американский лидер, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что каждый американец находится под угрозой уголовного преследования.

    Выступая перед журналистами после признания его виновным по уголовному делу о фальсификации документов, Трамп заявил, что если власти смогли поступить таким образом с ним, в аналогичной ситуации может оказаться каждый американский гражданин, передают «Известия».

    «Если они могут так поступить со мной, они могут так поступить с кем угодно. Не уверен, насколько [президент США Джо] Байден в курсе моего дела. Не думаю, что он вообще особо в курсе чего-либо», – сказал политик.

    Он также назвал вынесенный вердикт аферой, а суд – подстроенным. «Место должно было быть другим, судья должен был быть другим. И он должен был разрешить выступление нашего эксперта по выборам», – подчеркнул Трамп.

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий назвал последствия приговора Трампу.

    На ваш взгляд
    Как признание Трампа виновным в уголовном преступлении отразится на его шансах на победу на президентских выборах в США?




    Результаты


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    2 июня 2024, 17:40 • Новости дня
    Трамп набрал 1,2 млн подписчиков в TikTok меньше, чем за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший президент США и кандидат на пост главы американского государства Дональд Трамп менее чем за сутки набрал в TikTok свыше 1 млн подписчиков.

    К 16.42 мск на его верифицированный аккаунт подписались более 1,2 млн человек, передает РИА «Новости».

    В профиле выложен один клип, на котором политик посетил последнее мероприятие UFC.

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    2 июня 2024, 08:04 • Новости дня
    Израиль нанес массированные удары по Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская армия утром в воскресенье нанесла серию ударов по объектам в секторе Газа, пишет израильский новостной портал Walla.

    Под массированный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) попали восточные и южные кварталы Рафаха, Дейр-эль-Балах, южная часть города Газа и город Аль-Буридж, пишет Walla, передает ТАСС.

    По данным портала, также ведется обстрел несколько целей в северной части палестинского анклава с ракетных катеров.

    Ранее президент США Джо Байден озвучил условия возможной сделки Израиля с ХАМАС.

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    2 июня 2024, 21:34 • Новости дня
    Сторонники Трампа заявили о его выдвижении в президенты вне зависимости от приговора

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский бизнесмен Дональд Трамп выдвинется кандидатом в президенты США от Республиканской партии вне зависимости от приговора, который ему огласят, заявила сопредседатель Национального комитета партии Лара Трамп, которая приходится ему невесткой.

    Дональд Трамп выдвинется в качестве кандидата в президенты от республиканцев, партия «готова ко всему», сказала Лара Трамп в эфире CNN, передает ТАСС.

    По ее словам, «окончательный вердикт» Трампу вынесет американский народ на выборах, которые пройдут 5 ноября. Она призвала сторонников политика сохранять спокойствие и проголосовать за него.

    Присяжные в Нью-Йорке признали Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств порноактрисе Сторми Дэниэлс. Он признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля.

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    31 мая 2024, 13:26 • Новости дня
    Песков: Суд над Трампом похож на попытку устранения политических конкурентов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обвинения в отношении 45-го президента США Дональда Трампа схожи с попытками устранить политических соперников любыми средствами, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Москве «не очень нравится», когда говорят что-то извне по решению российских судов, и потому она старается не комментировать какие-либо решения в третьих странах, в том числе по истории с судом над Трампом, сказал Песков, передает ТАСС.

    Российская сторона знает, что решение суда еще не оглашалось, но осознает, что в США проводится «фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами». «Это очевидно», – подчеркнул он.

    Такие действия видны «всему миру невооруженным глазом», заключил представитель Кремля.

    Напомним, жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля.

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