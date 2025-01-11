Якутский штурмовик отреагировал на получение звания Героя России

Штурмовик Андрей Григорьев отреагировал на присвоение звания Героя России

Tекст: Ольга Иванова

Якутский штурмовик Андрей Григорьев отреагировал на новость о присвоении ему звания Героя России, сообщает RT. Григорьев признался, что был удивлен скоростью принятия такого решения: «Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения».

По его словам, он узнал об этом после звонка брата, который посоветовал ему включить телевизор и посмотреть новости. Григорьев подчеркнул, что вся его семья очень рада этой новости и гордится его достижением.

В субботу стало известно, что президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России победившему в рукопашном бою ефрейтору Андрею Григорьеву за проявленные мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР.