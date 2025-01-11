Подразделение ВСУ сложило оружие после наступления 110-й гвардейской бригады ВС России в районе Курахово

Tекст: Максим Попов

Как сообщили в Минобороны, шестнадцать солдат ВСУ решили сложить оружие на кураховском направлении, передает РИА «Новости». Сообщается, что это произошло после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС России и сброса с беспилотника листовок, призывающих к сдаче в плен. Брошенные своим командованием, они установили связь с российскими войсками и сдались.

Один из пленных, Максим Корейко, рассказал о ситуации: «Они (командование ВСУ) тупо кинули нас на убой, зная, что мы не профессионалы. Я человек с завода, и они знали, что я погибну. Это как на мясо послали». Корейко служил в 157-й бригаде ВСУ, был мобилизован 3 сентября и 21 декабря отправлен на кураховское направление.

По его словам, 6 января начались бои: «Мы поняли, что не справимся, мы не обучены. Нам сказали: 'держитесь', поддержки не дают». После предложения сдаться, поступившего через агитационный беспилотник, шестнадцать человек решили сложить оружие ради спасения жизней и возвращения к семьям.

Попав в плен, военнослужащие ВСУ получили первую помощь и питание.

До этого солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сдаваться, чтобы сохранить свои жизни. Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, в том числе Курахово.