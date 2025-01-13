Ученые СПбПУ разработали технологию производства более прочных колесных дисков

Tекст: Вера Басилая

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали новый метод создания колесных дисков с использованием технологии электродугового выращивания. Метод предполагает печать ободов из алюминиевой проволоки, которые, как показали испытания, обладают большей прочностью по сравнению с традиционными литыми дисками, передает «Газета.Ru»

Российские инженеры использовали алюминиевую проволоку марки 5556 диаметром 1,2 мм для печати ободов. Процесс включает плавление проволоки с помощью электрической дуги, и печатающий инструмент, управляемый промышленным роботом, слой за слоем создает изделие по 3D модели. На тестах выяснилось, что новые ободы прогибаются на 4 мм меньше, чем литые, при тех же условиях воздействия.

Заведующий Лабораторией легких материалов и конструкций СПбПУ Олег Панченко отметил, что новое колесо сохраняет остаточное давление и обеспечивает большую безопасность на дороге. Разработанная технология обладает себестоимостью, сопоставимой с традиционными методами, но при этом обеспечивает более надежную эксплуатацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные санкции, введенные против России, привели к тому, что страна сосредоточилась на развитии собственного производства и импортозамещении, что способствовало укреплению ее экономической независимости.