В ситуации, когда в стране нет преобладающей культуры, общество разваливается на чужие и враждебные друг другу группы, которые начинают борьбу за свои частные интересы. Обеспечение прав меньшинств, таким образом, возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.0 комментариев
В России создан новый метод производства сверхпрочных колесных дисков
Ученые СПбПУ разработали технологию производства более прочных колесных дисков
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета разработали метод электродугового выращивания колесных ободов из алюминиевой проволоки, что позволило получить изделия с прочностью выше, чем у традиционных литых дисков.
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали новый метод создания колесных дисков с использованием технологии электродугового выращивания. Метод предполагает печать ободов из алюминиевой проволоки, которые, как показали испытания, обладают большей прочностью по сравнению с традиционными литыми дисками, передает «Газета.Ru»
Российские инженеры использовали алюминиевую проволоку марки 5556 диаметром 1,2 мм для печати ободов. Процесс включает плавление проволоки с помощью электрической дуги, и печатающий инструмент, управляемый промышленным роботом, слой за слоем создает изделие по 3D модели. На тестах выяснилось, что новые ободы прогибаются на 4 мм меньше, чем литые, при тех же условиях воздействия.
Заведующий Лабораторией легких материалов и конструкций СПбПУ Олег Панченко отметил, что новое колесо сохраняет остаточное давление и обеспечивает большую безопасность на дороге. Разработанная технология обладает себестоимостью, сопоставимой с традиционными методами, но при этом обеспечивает более надежную эксплуатацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные санкции, введенные против России, привели к тому, что страна сосредоточилась на развитии собственного производства и импортозамещении, что способствовало укреплению ее экономической независимости.