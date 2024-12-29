Пушилин сообщил о боях у Кураховской ТЭС в ДНР

Пушилин сообщил о боях в районе Кураховской ТЭС в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут бои с подразделениями украинских сил в районе Кураховской ТЭС, передает ТАСС.

Пушилин отметил, что на кураховском направлении продолжаются бои непосредственно в самом Курахово. Российские подразделения в настоящее время штурмуют промзону, а также ведут боевые действия в районе теплоэлектростанции. Он подчеркнул, что ситуация в регионе остается напряженной.

По словам Пушилина, российская армия предпринимает активные усилия для продвижения в этом районе, что подтверждается интенсивностью боев и вовлечением значительных сил обоих сторон.

В воскресенье утром сообщалось, что российские войска взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово и контролируют около 90% территории города.

Отмечалось, что освобождение Курахово станет вопросом ближайших дней, так как российская армия почти полностью уничтожила один из батальонов ВСУ.

Ранее российские войска освободили 5 кв. км территории в Курахово, обойдя позиции ВСУ.