Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.15 комментариев
Пушилин сообщил о боях у Кураховской ТЭС в ДНР
Пушилин сообщил о боях в районе Кураховской ТЭС в ДНР
Вооруженные силы России начали активные боевые действия в районе Кураховской ТЭС в ДНР, штурмуя промзону и продолжая бои в Курахово, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут бои с подразделениями украинских сил в районе Кураховской ТЭС, передает ТАСС.
Пушилин отметил, что на кураховском направлении продолжаются бои непосредственно в самом Курахово. Российские подразделения в настоящее время штурмуют промзону, а также ведут боевые действия в районе теплоэлектростанции. Он подчеркнул, что ситуация в регионе остается напряженной.
По словам Пушилина, российская армия предпринимает активные усилия для продвижения в этом районе, что подтверждается интенсивностью боев и вовлечением значительных сил обоих сторон.
В воскресенье утром сообщалось, что российские войска взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово и контролируют около 90% территории города.
Отмечалось, что освобождение Курахово станет вопросом ближайших дней, так как российская армия почти полностью уничтожила один из батальонов ВСУ.
Ранее российские войска освободили 5 кв. км территории в Курахово, обойдя позиции ВСУ.