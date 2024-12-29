Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.10 комментариев
Шейх Тамир: Освобождение Курахово произойдет в ближайшие дни
Радиоведущий Шейх Тамир заявил о полном освобождении Курахово в ближайшие дни
Освобождение Курахово станет вопросом ближайших дней, российская армия почти полностью уничтожила один из батальонов ВСУ, оставив в живых лишь 18 из 600 украинских солдат, сообщил в эфире своей авторской программы на радио Sputnik Шейх Тамир.
Шейх Тамир в своей авторской программе на радио Sputnik заявил, что из-за «курской авантюры» Владимира Зеленского украинская армия испытывает острую нехватку сил и резервов.
По его словам, на Кураховском направлении в одном из украинских подразделений из почти 600 человек в живых остались только 18 военнослужащих.
Он подчеркнул, что освобождение Курахово – вопрос ближайших дней.
«Там последний мост остался, если его перебьют, уже и логистики не будет. На некоторых направлениях украинские военные даже снимают видео в TikTok, сообщая, что находятся в окружении и нуждаются в помощи», – сообщил Тамир.
Ранее российские войска штурмом взяли административные здания ТЭС в Курахово и уже контролируют около 90% территории города.
На данный момент в Курахово практически вся жилая зона освобождена от украинских сил, остается только укрепленная ТЭЦ.
Украинские военные обвиняют руководство страны в «продаже» Донбасса из-за результатов вторжения в Курскую область.