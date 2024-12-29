Радиоведущий Шейх Тамир заявил о полном освобождении Курахово в ближайшие дни

Tекст: Вера Басилая

Шейх Тамир в своей авторской программе на радио Sputnik заявил, что из-за «курской авантюры» Владимира Зеленского украинская армия испытывает острую нехватку сил и резервов.

По его словам, на Кураховском направлении в одном из украинских подразделений из почти 600 человек в живых остались только 18 военнослужащих.

Он подчеркнул, что освобождение Курахово – вопрос ближайших дней.

«Там последний мост остался, если его перебьют, уже и логистики не будет. На некоторых направлениях украинские военные даже снимают видео в TikTok, сообщая, что находятся в окружении и нуждаются в помощи», – сообщил Тамир.

Ранее российские войска штурмом взяли административные здания ТЭС в Курахово и уже контролируют около 90% территории города.

На данный момент в Курахово практически вся жилая зона освобождена от украинских сил, остается только укрепленная ТЭЦ.

Украинские военные обвиняют руководство страны в «продаже» Донбасса из-за результатов вторжения в Курскую область.