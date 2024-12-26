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Российские войска освободили 5 кв км в Курахове
РФ продвинулись южнее позиций ВСУ в промзоне Курахова, освободив 5 кв км
Российские войска освободили 5 кв. км территории в Курахове, обойдя позиции ВСУ.
Российские войска освободили около 5 кв. км территории в Курахове, продвигаясь южнее позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городской промзоне, сообщает ТАСС. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что бои в промзоне продолжаются.
«В Курахове продолжаются бои в промзоне, но российские войска хорошо продвинулись, освободив свыше 5 кв. км от района городского совета южнее в сторону Дальнего и западнее в сторону Дачного. Наши обходят промзону города с юга», – заявил Рогов.
Ранее, 14 декабря, российские войска водрузили триколор над занятым зданием городского совета в западной части Курахова. Позднее, 20 декабря, Рогов сообщил, что вся жилая застройка в населенном пункте перешла под контроль сил РФ, однако подразделения ВСУ продолжают находиться в промзоне, включая территорию Кураховской ТЭС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР), российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре, а в Курахово практически вся жилая зона освобождена от украинских сил, остается только укрепленная ТЭЦ.