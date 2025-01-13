  • Новость часаСийярто назвал атаку ВСУ на «Турецкий поток» посягательством на суверенитет стран ЕС
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    Афганистан грезит о газовых проектах с Россией
    Глава Рособрнадзора прокомментировал сообщения об отмене ЕГЭ
    Эксперты указали на противоречия в заявлении Уолтца по урегулированию конфликта на Украине
    Дом лидера группы «Мумий Тролль» сгорел в США
    ЕК высказалась об атаке ВСУ на «Турецкий поток»
    Сенатор призвал Анкару отреагировать на атаку ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока»
    Путин и президент Ирана подпишут договор о стратегическом партнерстве
    Из-за пожара обрушилась кровля военного госпиталя в Туле
    В Киеве заметили военную технику с российскими флагами
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Русский народ как гарант безопасного российского общества

    Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

    3 комментария
    Олег Царев Олег Царев Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев То, что для одного деколонизация, для другого – империализм

    Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.

    6 комментариев
    13 января 2025, 17:31 • Новости дня

    Главного семеновода Свердловской области арестовали за выращивание конопли

    Главу отдела семеноводства свердловского МинАПК арестовали за выращивание конопли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса Свердловской области Игорь Крупский заключен под стражу по делу о выращивании конопли.

    Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал Крупскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 февраля 2025 года, сообщили в инстанции, передает РИА «Новости».

    «Обвинение предъявлено по пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные организованной группой в крупном размере)», – заявила представитель суда.

    По данным источника агентства  в правоохранительных органах, задержание состоялось после обнаружения квартиры в Екатеринбурге, где происходило незаконное выращивание конопли. В ходе операции вместе с Крупским были задержаны еще двое предполагаемых подельников.

    В июле в городском округе Лотошино Подмосковья полицейские изъяли у 60-летнего мужчины 36 кустов конопли, которые он вырастил на своем участке.

    12 января 2025, 23:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах

    Ракетный удар в направлении Сум уничтожил 12 военных ВСУ, включая двух высших офицеров

    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара в направлении города Сумы на Украине уничтожены 12 военных ВСУ, среди которых два высших офицера, около десяти человек получили ранения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в направлении города Сумы на Украине был нанесен удар, в результате которого, по предварительным данным, уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины. Среди погибших числятся как минимум два высших офицера, передает РИА «Новости».

    Лебедев подчеркнул, что информация была получена от его коллег и пока носит предварительный характер.

    До этого Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области. Ранее отмечалось, что в результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода.

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    13 января 2025, 03:24 • Новости дня
    Сбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников

    Сбербанк выявил онлайн «университет» для подготовки хакеров и мошенников

    Сбербанк раскрыл теневой «университет» для подготовки хакеров и мошенников
    @ Vladimir Andreev/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Сбербанк обнаружил онлайн-платформу в даркнете, где обучают хакеров и телефонных мошенников. Преступная сеть уже подготовила 10 тыс. человек, предлагая слушателям специальные курсы, экзамены и семинары, сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов.

    По словам Кузнецова, срок обучения в теневом «университете» составлял около семи недель, и к настоящему времени через него прошло десять тыс. человек, передает РИА «Новости».

    При этом, по словам Кузнецова, интерес к обучению проявили 20 тыс. человек, что свидетельствует о конкурсе на поступление. Зампред подчеркнул, что мошенничество стало отдельной сферой теневой экономики, включающей множество специализаций.

    Кузнецов также рассказал, что для работы, например, телефонным мошенником, не требуется особых знаний. Такие сотрудники, называемые «обзвонщиками», работают по заранее подготовленным скриптам и должны уметь завоевывать доверие.

    В последнее время участились случаи найма обзвонщиков, владеющих восточноевропейскими, западноевропейскими языками и языками стран Балтии, сказал он.

    Накануне Сбербанк назвал три главные мошеннические схемы 2025 года: хищение аккаунтов на «Госуслугах», сообщения от фальшивых руководителей и звонки от фиктивных ведомств.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    13 января 2025, 02:19 • Новости дня
    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России

    Масленников: Санкции ЕС сократили экономический рост и экспорт в Россию на миллиарды евро

    Глава департамента МИД назвал сумму ущерба ЕС от санкций против России
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экономика ЕС понесла большие убытки из-за санкций против России, включая снижение ВВП и уменьшение экспорта на 51 млрд евро, заявил глава департамента европейских проблем Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, сокращение динамики роста ВВП является одним из ключевых последствий санкционного давления, пишут «Известия». Дипломат подчеркнул, что в начале 2022 года Еврокомиссия прогнозировала рост экономики блока не менее чем на 4%, однако по итогам года он составил лишь 3,4%. В 2023 году этот показатель упал до 0,4%. Кроме того, ожидается, что по итогам прошлого года рост экономики ЕС составит около 0,9%, что свидетельствует о недополучении сотен миллиардов евро с 2022 года, сказал он.

    Также Масленников отметил, что помимо снижения ВВП, Евросоюз столкнулся с сокращением экспорта продукции в Россию. По данным Eurostat, объем поставок в Россию упал на 51 млрд евро. В первом полугодии 2024 года экспорт ЕС в РФ сократился почти на 5 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. «Сумма потерь ЕС от санкционного противостояния с Россией уже огромна и продолжает расти как снежный ком», – подытожил он.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции США против энергосектора России и Сербии могут вызвать рост цен на топливо в Европе. До этого представители российского посольства в Лондоне отметили, что британские санкции против компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» могут негативно отразиться на экономике и благосостоянии простых британцев.

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    13 января 2025, 12:33 • Новости дня
    Эксперты указали на противоречия в заявлении Уолтца по урегулированию конфликта на Украине

    Политолог Дудаков: Вопрос снижения призывного возраста может стать рычагом давления на Украину со стороны США

    Эксперты указали на противоречия в заявлении Уолтца по урегулированию конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отсутствие стратегии по урегулированию конфликта на Украине является причиной противоречивых заявлений команды Дональда Трампа. Они понимают, что нужно договариваться с Россией, но не хотят быть в слабой позиции, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Владимир Корнилов и Малек Дудаков. Ранее в команде Трампа призвали Украину снизить призывной возраст до 18 лет и назвали захват Киевом Крыма нереалистичным.

    «У команды Дональда Трампа, по всей видимости, нет единой стратегии урегулирования украинского конфликта. Поэтому представители будущей администрации, вбрасывая в общественную сферу всевозможные заявления, просто прощупывают почву. Иногда они корректируют позицию, делая шаг назад или вперед», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    Яркий тому пример – ряд заявлений Майка Уолтца, подчеркнул собеседник. С одной стороны, Трамп, как говорит его советник, признает, что полное «вытеснение» России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей. По словам Уолтца, необходимо сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем. Но в то же время он заявляет, что Украина должна понизить призывной возраст до 18 лет.

    «Иными словами, получается винегрет из различных пожеланий», – пояснил эксперт. Как считает политолог, Уолтц лишь «пытается угадать линию поведения своего босса и соответствовать этому». При этом риторика самого Трампа довольно часто меняется: сначала он говорил о планах положить конец противостоянию в течение 24 часов, а затем сообщает: ему нужно до полугода, указал Корнилов.

    «Что делать Уолтцу в этой ситуации? Он понимает, что для урегулирования ситуации необходим диалог с Россией, и разговор Трампа с Владимиром Путиным должен состояться в ближайшем будущем. На этом фоне советник республиканца и «выдает на-гора», – детализировал аналитик. Отдельного внимания, по мнению Корнилова, заслуживает заявление Уолтца о снижении призывного возраста на Украине, что не укладывается в логику «мирного урегулирования».

    «Сейчас идет серьезная борьба за позицию Трампа по украинскому конфликту. Она ведется во всех сферах, на всех площадках: публичных и закулисных. Команда Владимира Зеленского очень активно работает в этом направлении. Они через американских и европейских лоббистов пытаются «продать» республиканцу под видом деэскалации эскалацию. Из выступлений избранного президента США можно сделать вывод, что он рассматривает и такой вариант», – пояснил Корнилов.

    Спикер напомнил: ранее Трамп говорил, что может «накачивать» Украину оружием, если Москва не согласится на условия США. «Поэтому позиция Уолтца соответствует тому, что говорил его начальник: мы вроде как за диалог и при этом готовы передать Киеву вооружение. Но для этого украинскому руководству нужно как можно больше тех, кого можно отправить на фронт», – уточнил эксперт. По его оценкам, если будущая администрация Трампа даст команду офису Зеленского понизить призывной возраст, то те послушаются беспрекословно. 

    На Украине между тем уже идет информационная подготовка к возможному решению. Политолог указал на рассказ Дмитрия Кулебы о том, как тот отговорил своего 18-летнего сына от службы в ВСУ. «Бывший министр делает вид, что его сынок и был бы готов пойти служить в армии, да возраст не позволяет. Так украинская элита и относится к обывателям, которым можно вешать откровенную лапшу на уши, понимая, что они не смогут возмутиться», – акцентировал собеседник.

    Что касается позиции Москвы по урегулированию конфликта, то она остается неизменной и не зависит от заявлений команды Трампа, продолжал специалист. «Республиканцу и его советникам стоит об этом помнить», – подчеркнул Корнилов.

    Схожей точки зрения придерживается и американист Малек Дудаков. «Уолтц постепенно расшатывает «ястребиный консенсус» на Западе, говоря о том, что вернуть все территории, которые были освобождены Россией, невозможно», – пояснил он. Собеседник указал, что, с одной стороны, команда Трампа понимает, что нужно садиться с Россией за стол переговоров.

    «С другой стороны, Трамп не хочет этого делать со слабой позиции. Поэтому Уолтц призывает стабилизировать фронт, а для этого Украине нужно больше людей – и значит, нужно снижать призывной возраст. Другое дело, что сами украинцы не спешат это делать, несмотря на давление Байдена», – отметил Дудаков. В отличие от Корнилова, он полагает, что офис Зеленского не будет снижать призывной возраст – «по крайней мере, в ближайшее время».

    «И это может стать еще одним рычагом давления на Украину со стороны США. Команда Трампа скажет: мол, если вы не хотите снижать возраст – значит, не хотите и побеждать. Соответственно, Штаты предложат сесть за стол переговоров. Это подковерная игра в преддверии будущих переговоров и в рамках переговорного трека, который администрация Трампа предложит Москве», – считает эксперт.

    «Скорее всего, надежда США на то, что им удастся укрепить свою переговорную позицию, ничем не увенчается. У Москвы переговорная позиция будет сильнее. Собственно говоря, на это указывает даже и настрой самого Уолтца, который толком не может объяснить, каким образом США смогут оказывать давление на Россию», – продолжил собеседник.

    «Согласие на удары дальнобойными ракетами уже дано и реализуется, энергетические санкции введены – США задействовали примерно все, что только можно, а ожидаемого эффекта не достигли ни на фронте, ни в попытках расшатать российскую экономику. Соответственно, для команды Трампа самый сложный момент состоит в том, как им договариваться с Россией, не имея позиции силы», – резюмировал Дудаков.

    Ранее будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп «в ближайшие месяцы» примет решения, которые приведут к прекращению украинского конфликта. Об этом он сообщил в программе This Week на канале ABC. «С точки зрения президента Трампа, вы не можете заключить сделку, если у вас нет каких-либо отношений и диалога с другой стороной», – пояснил политик.

    По его словам, подготовка встречи президента России Владимира Путина и Трампа «идет полным ходом». Ведущий Джонатан Карл спросил Уолтца, будут ли на встрече только Трамп и Путин, или в ней также может принять участие президент Украины Владимир Зеленский. «Мы пока не установили точные рамки. Мы работаем над этим», – сказал Уолтц, добавив, что ожидает телефонного разговора Трампа и Путина в «ближайшие дни или недели».

    Что касается непосредственно Украины, он заявил: администрация Трампа будет подробно обсуждать с Киевом вопросы, связанные с формированием личного состава ВСУ. По словам Уолтца, Украина «сможет получить сотни тысяч новых солдат», если снизит призывной возраст до 18 лет.

    «Они, конечно, заняли очень благородную и жесткую позицию, но нам нужно решить проблему нехватки силы. Речь идет не только о боеприпасах, амуниции или выписывании большего количества чеков. Речь идет о стабилизации линии фронта, чтобы мы могли заключить какую-то сделку», – детализировал Уолтц.

    Вместе с тем он признал, что ВСУ не смогут вытеснить российские силы с территорий, освобожденных Россией в ходе СВО. «Все знают, что конфликт должен закончиться дипломатическим путем. Я просто не думаю, что реалистично говорить, что мы собираемся выдворить каждого русского с каждой пяди украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность, и весь мир признает эту реальность. И я думаю, это огромный шаг вперед. Теперь давайте двигаться дальше», – пояснил Уолтц.

    В целом он отметил, что риторика Трампа помогла развеять идею о том, что конфликт – это безнадежное болото, и что он будет продолжаться и продолжаться десятилетиями, «превращаясь в мясорубку людей и ресурсов в стиле Первой мировой войны, с последствиями третьей мировой войны». «Теперь даже Зеленский говорит: «Готов работать с вами, чтобы положить конец этой войне». Так давайте закончим конфликт справедливо, ответственно, чтобы защитить будущее Украины, но положить конец этому…», – сказал Уолтц.

    Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских сил, и не исключается скорый обвал обороны ВСУ.

    «В Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», – говорится в сообщении. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, почему США требуют от Киева отправить молодых украинцев на фронт.

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    13 января 2025, 16:20 • Новости дня
    Сийярто назвал атаку ВСУ на «Турецкий поток» посягательством на суверенитет стран ЕС
    Сийярто назвал атаку ВСУ на «Турецкий поток» посягательством на суверенитет стран ЕС
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нападение на газопровод «Турецкий поток» равнозначно посягательству на суверенитет стран Европы, использующих этот трубопровод, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) в связи с ударом ВСУ по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае.

    Сийярто после удара подчеркнул, что газопровод «Турецкий поток» является необходимым для обеспечения природным газом Венгрии и Центральной Европы. Он добавил, что этот транспортный маршрут долгое время служил надежным средством доставки, где компании и транзитные страны всегда выполняли свои контрактные обязательства, передает ТАСС.

    Министр отметил, что безопасность энергоснабжения непосредственно связана с вопросом суверенитета. «Любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергоносителей, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет», – написал Сийярто.

    Напомним, в понедельник киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Министерство обороны сообщило, что силы ПВО России сбили все дроны.

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    13 января 2025, 16:15 • Новости дня
    Сенатор призвал Анкару отреагировать на атаку ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока»

    Сенатор Климов: Украинские власти занялись энергетическим терроризмом Турции и Восточной Европы

    Сенатор призвал Анкару отреагировать на атаку ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Роман Крецул

    После атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» Анкара должна задуматься, стоило ли ей помогать Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по «Турецкому потоку».

    «Анкара всегда подчеркивала, что ведет рациональные отношения со всеми. И сейчас, мне кажется, ей стоит подумать, стоило ли оказывать поддержку Киеву, например, поставками беспилотников «Байрактар». «Турецкий поток», который был атакован, непосредственно связан с обеспечением благополучия Турции», – сказал сенатор Андрей Климов. На этом фоне он призвал страну отреагировать на случившееся и дать этому оценку «хотя бы непублично».

    Парламентарий отметил, что сначала были взорваны «Северные потоки», потом Киев отказался от транзита газа и вот теперь происходит атака на инфраструктуру, связанную с «Турецким потоком». «Соединенные Штаты – а Украина действует в полном соответствии с их указаниями – не скрывают своего желания отсечь Европейский континент от российских энергоресурсов. Причем эту задачу они формулируют с 50-х годов прошлого века», – пояснил он.

    По словам Климова, украинские власти фактически занялись энергетическим терроризмом европейской части западного мира. «Они прекратили поставки энергоносителей – вся Восточная Европа на ушах стоит. Через «Турецкий поток» страны ЕС еще могут получать наше топливо, но противник теперь и эту возможность пытается перекрыть. А вот те, кто находятся в Восточной Европе, и конкретно в Турции, должны активно принимать меры, чтобы нейтрализовать этих деятелей. Мы предупреждали, что это будет затрагивать их национальные интересы», – заметил сенатор.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина атаковала девятью беспилотниками самолетного типа инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В ходе отражения налета подразделениями ПВО все аппараты были сбиты, пострадавших нет. В результате падения осколков одного из дронов здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции получили незначительные повреждения.

    Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков, оборудование восстановлено. Компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, сообщили в ведомстве. Всего в ночь на субботу в Краснодарском крае были перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников.

    Напомним, с начала года Киев прекратил транзит российского газа через свою территорию в Европу. Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим странам. Европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что приводит к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах, говорил эксперт Игорь Юшков.

    На минувшей неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа к следующей зиме из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.

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    13 января 2025, 05:23 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Даченского и бегстве ВСУ
    Минобороны сообщило об освобождении Даченского и бегстве ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные освободили населенный пункт Даченское в ДНР, установив триколор, ВСУ бежали, оставив оружие и боеприпасы, говорится в сообщении Минобороны.

    Минобороны сообщило о подробностях освобождения населенного пункта Даченское в ДНР, передает РИА «Новости». Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали, что операция проходила в условиях заминированных лесополос и заградительных сооружений из колючей проволоки.

    Лейтенант Максим Перфильев, заместитель командира роты, отметил, что продвижение усложнялось из-за потепления, повлекшего размывание дорог, что сделало движение на технике невозможным. «Идти нужно было пешими группами по открытой местности», – добавил он.

    Стрелок Владислав Шустров пояснил, что для освобождения Даченского войска заходили через лесополосу пятью взводами. Три взвода двигались через одну лесополосу, два – через другую. Передвижение происходило парами или тройками, чтобы избежать скопления людей и их обнаружения.

    По итогам битвы, как уточнили в Минобороны РФ, часть подразделений ВСУ покинула поле, оставив вооружение и своих погибших и раненых военнослужащих. «Освободив населенный пункт, бойцы установили российский триколор», – заключили в военном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области.

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    13 января 2025, 05:38 • Новости дня
    Россия уничтожила более 7,3 тыс. украинских дронов в 2024 году

    ТАСС сообщило о 7,3 тыс. сбитых украинских беспилотников на территории России в 2024 году

    Россия уничтожила более 7,3 тыс. украинских дронов в 2024 году
    @ Roman Naumov/Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    С января по декабрь 2024 года российские ПВО уничтожили более 7,3 тыс. украинских дронов, применяемых за пределами зоны СВО на территории России.

    Согласно подсчетам ТАСС на основе данных Минобороны России, российские средства ПВО с начала 2024 года успешно уничтожили и перехватили более 7,3 тыс. украинских беспилотников. Эти дроны использовались Киевом для осуществления атак на объекты, находящиеся за пределами зоны спецоперации на территории России.

    ВСУ атаковали 35 российских регионов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Помимо дронов, для атак применялись малогабаритные воздушные шары, противокорабельные ракеты «Нептун», а также переделанные ударные ракеты из комплексов С-200 и С-300.

    Киев также использовал американские ракеты комплекса Patriot, британские Storm Shadow и Harm, а также авиабомбы Hammer и различные реактивные системы залпового огня, такие как «Ураган», «Град», «Ольха» и Vampire. Также применялись тактические ракетные комплексы типа «Точка-У», говорится в сообщении агентства.

    Ранее сообщалось, что за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 50 120 военнослужащих, 294 танка, 217 машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 бронемашин.

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    12 января 2025, 23:33 • Новости дня
    В Пулково задержали около 90 рейсов из-за погодных условий

    Северо-Западная прокуратура сообщила о задержке около 90 рейсов в Пулково

    Tекст: Максим Попов

    В аэропорту Пулково в Петербурге около 90 рейсов задержаны из-за временных приостановок работы из-за сложных метеоусловий и расчистки взлетной полосы, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    Отмечается, что главный транспортный прокурор Владимир Владимиров поручил организовать в Пулково мобильную приемную, а глава городской прокуратуры Роман Терентьев выехал в аэропорт для контроля соблюдения прав пассажиров и проведения работ по очистке полосы, передает ТАСС.

    Напомним, 12 января Пулково дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции. В первой половине дня аэропорт не принимал и не отправлял самолеты из-за сложных метеоусловий. Во второй половине дня работа была остановлена для расчистки взлетно-посадочной полосы.

    Известно, что за три часа после повторного открытия аэропорт обслужил 63 рейса на прилет и вылет. Более 700 сотрудников обеспечивают работу аэропорта, для уборки снега задействовано более 100 единиц техники.

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    13 января 2025, 00:41 • Новости дня
    Суд назвал дату начала процесса по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

    Южный окружной суд начинает слушание по делу Семенова о попытке отравления летчиков в Армавире

    Tекст: Максим Попов

    Южный окружной военный суд в понедельник начнет слушание дела Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире, за что ему обещали 400 тыс. рублей.

    Как сообщило РИА «Новости», Южный окружной военный суд в понедельник проведет первое заседание по уголовному делу Егора Семенова. Подсудимый обвиняется в государственной измене и террористическом акте. Процесс ранее был перенесен из-за с этапированием подсудимого.

    По версии следствия, Семенов в 2022 году получил гражданство России и был завербован спецслужбами Украины в 2023 году. Его задачей было организовать убийство выпускников Армавирского авиационного училища. Обещанное вознаграждение составило 400 тыс. рублей, которое Семенов так и не получил.

    В октябре 2023 года Семенов приобрел 200 флаконов препарата «Кордиамин», 76 бутылок виски Jameson, 40 бутылок коньяка «Кочари» и торт, в которые он ввел препарат. Посылка была доставлена в ресторан «Царская Охота» с помощью курьера. Однако летчики не смогли установить отправителя и передали все правоохранительным органам. Экспертиза подтвердила отравление продуктов.

    Раннее сообщалось, что обвиняемого в попытке отравления выпускников военного училища арестовали.

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    13 января 2025, 03:50 • Новости дня
    Порядка тысячи боевиков сдались российским военным в ЦАР

    В ЦАР около тысячи боевиков добровольно сдались российским военным специалистам

    Tекст: Максим Попов

    В прошлом году около тысячи боевиков в Центральноафриканской Республике добровольно сдались российским инструкторам и проходят переподготовку для интеграции в вооруженные силы ЦАР, сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

    По словам Иванова, это стало возможным благодаря успешным операциям российских инструкторов и их регулярным встречам с местным населением, передает ТАСС. Боевики проходят фильтрацию и переподготовку для интеграции в вооруженные силы страны.

    Иванов подчеркнул, что российские инструкторы сыграли ключевую роль в проведении совместных операций с вооруженными силами ЦАР и выступили посредниками в переговорах. Среди значимых событий он отметил открытие границы между Чадом и ЦАР после десятилетнего перерыва, а также успешное проведение совместных операций, которые привели к ликвидации нескольких сотен боевиков и освобождению десятков населенных пунктов.

    Кроме того, в прошлом году были урегулированы межэтнические конфликты в Обо, что способствовало возвращению безопасности на восток ЦАР. Иванов также сообщил, что в 2024 году сотни солдат, полицейских и жандармов были подготовлены российскими инструкторами и выпущены для службы.

    Ранее сообщалось, что боевики ЦАР добровольно передали оружие российским инструкторам. До этого группа боевиков в ЦАР сдалась в плен российским военным.

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    13 января 2025, 04:44 • Новости дня
    После схода 22 порожних вагонов в Бурятии возбудили дело

    СК возбудил дело о нарушении безопасности движения после схода 22 вагонов в Бурятии

    Tекст: Максим Попов

    Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения безопасности движения после схода 22 порожних вагонов на станции Ангаракан, где повреждена инфраструктура, говорится в сообщении ведомства.

    По информации пресс-службы Восточного МСУТ СК РФ, уголовное дело открыто по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после схода 22 порожних вагонов в Бурятии. Преступление квалифицируется по части первой статьи 263 УК РФ, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в связи с происшествием организована проверка. В результате инцидента произошла задержка одного пассажирского и семи грузовых поездов. Дополнительно ожидается задержка еще одного поезда. Были повреждены объекты инфраструктуры, включая контактную сеть.

    По данным МЧС Бурятии, инцидент произошел ночью 12 января на станции Ангаракан в Муйском районе. Пущены в ход 2 аварийно-восстановительных поезда из Таксимо и Северобайкальска для устранения последствий аварии. Угрозы экологической безопасности не возникло, пострадавших нет, говорится в сообщении.

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    13 января 2025, 04:20 • Новости дня
    Отряды ВСУ усилили активность в прибрежных зонах Николаева и Херсона

    Украинские войска активно перемещаются в Николаевской и Херсонской областях

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей, наблюдается значительное скопление военных и техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, движение осуществляется как по наземным трассам, так и по реке Южный Буг. В ночное время несколько моторных лодок отправились из Николаева в сторону Галициново и вернулись утром, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что в селах Галициново, Лупарево и Лиманах наблюдается большое скопление военных с хорошей технической базой. В микрорайоне Октябрьское в Николаеве регулярно перемещаются военная техника и автобусы. Также замечены пикапы с турелями и авто, буксирующие военные лодки производства НАТО.

    По словам подпольщика, в селах Прибугское, Широкая Балка, Правдино и Александровка заброшены значительные силы. ВСУ занимают брошенные дома, школы и административные здания.

    В Александровском заказнике обнаружена замаскированная бронированная техника и группировка военных, живущая в палатках. Украинские военные дисциплинированно несут службу, избегая местных кафе и регулярно перемещая блокпосты каждые три-четыре дня, подчеркнул он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах. В результате удара по городу Хорол в Полтавской области пострадала территория завода, который используется для ремонта военной техники и БПЛА.

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    13 января 2025, 01:24 • Новости дня
    В Краснодарском крае проложили 500 метров дороги к аварийному танкеру

    Специалисты проложили более 500 метров технической дороги к танкеру «Волгонефть-239»

    Tекст: Максим Попов

    В Краснодарском крае специалисты за двое суток проложили свыше 500 метров дороги к корме танкера «Волгонефть-239», из которого произошла утечка мазута.

    Как отметили в оперативном штабе, за последние двое суток специалисты проложили более 500 метров технической дороги к корме танкера «Волгонефть-239», передает ТАСС. Этот танкер стал источником утечки мазута 10 января, что вызвало необходимость в срочных мерах по ликвидации последствий аварии.

    По словам ликвидаторов аварии, работы ведутся в условиях неблагоприятной погоды. «Техническую дорогу к корме танкера продолжают прокладывать ночью под дождем,» – говорится в сообщении. Специалисты работают круглосуточно, чтобы быстро обеспечить доступ к аварийному судну и начать ликвидационные работы.

    Ранее сообщалось, на побережье шести муниципалитетов Крыма выявлены новые выбросы нефтепродуктов, общая протяженность загрязнений составляет свыше 12 километров. При этом президент Владимир Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море

    Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Было эвакуировано 27 моряков, один из которых погиб. Черноморское побережье Краснодарского края оказалось наиболее пострадавшим, вследствие чего на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.

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    12 января 2025, 22:32 • Новости дня
    Белоруссия укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД

    Белоруссия выдвинула спецотряды МВД на границу с Украиной для предотвращения диверсий

    Tекст: Максим Попов

    Белоруссия направила спецотряды МВД в приграничные районы для предотвращения проникновения диверсантов с территории Украины, сообщил первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Александр Быков.

    По словам Быкова, начиная с 2024 года в Брестской и Гомельской областях Белоруссии постоянно дислоцируются спецподразделения МВД, передает ТАСС.

    Отряды выполняют задачи контртеррористической и контрдиверсионной направленности, обеспечивая военную безопасность приграничных районов. Быков подчеркнул, что в случае необходимости количество подготовленных бойцов может быть увеличено в разы.

    Известно, что с 2022 года Белоруссия создала шесть отрядов специального назначения в каждой области страны. Эти подразделения оснащены минометами, противотанковыми ракетными комплексами и другой тяжелой техникой. Они также получили бронетехнику и внедорожные автомобили. В отрядах действуют водолазные и саперные подразделения, используются штурмовые собаки.

    Напомним, накануне сообщалось, что Украина усиливает границу с Белоруссией в Волынской области, создавая фортификационные сооружения и огневые позиции.

    До этого постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев заявил о том, что НАТО концентрирует на границах России и Белоруссии силы с возможностью размещения систем для тактического ядерного оружия, что повышает напряженность в Европе.

    В конце прошлого года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

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