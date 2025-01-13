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    Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    @ Olaf Kruger/Global Look Press

    13 января 2025, 12:10 Мнение

    Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.

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    СМИ сообщают, что Трамп-младший подкупил бездомных, бомжей, чтобы они поддержали покупку Гренландии США.

    По информации датского телеканала, которую радостно подхватили европейские СМИ вроде Bild, на кадрах, где сын Дональда Трампа встречается в ресторане с группой людей в кепках MAGA, запечатлены не реальные сторонники США, а люди с улицы, приглашенные в обмен на бесплатную еду – бомжи.

    Им выдали кепки с символикой предвыборной кампании Трампа и пригласили в ресторан, причем вся акция обошлась сыну экс-президента США меньше, чем в 10 тыс. датских крон (примерно 1340 евро). Смакуют, что организаторы якобы «орали из окон на улицу, что там есть бесплатная еда, и это было унизительно». При этом подчеркнуто, что, по словам очевидцев, Трамп-младший и его компания почти не оставили чаевых официантам. То есть не только вруны, но и скупердяи.

    Сколько лет прошло, а ничего не меняется. Когда в 2014 году начались события в Луганске и в Донецке, украинское телевидение показывало эти события, и с экранов говорили о том, что на улицу вышли бомжи. Здание областной администрации в Донецке захватили бомжи. А в здание Луганской областной администрации попали не ракеты, а взорвался кондиционер.

    Врали тогда, и спустя столько лет продолжают, в общем-то, использовать те же подходы. Но уже в отношении не Донбасса, а Гренландии.

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