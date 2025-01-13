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Испания намерена ограничить покупку жилья нерезидентами из стран вне ЕС
Испания ограничит покупку жилья для нерезидентов из стран вне Евросоюза
Испанское правительство планирует ввести ограничения на покупку жилья для нерезидентов из стран, не входящих в Евросоюз, с целью улучшения доступа к жилью для местного населения.
Как передает ТАСС, испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о планах правительства ограничить покупку жилья иностранцами-нерезидентами из стран, не входящих в Евросоюз. Санчес подчеркнул, что доступ к жилью стал серьезной проблемой для рабочего класса, и власти намерены отдавать приоритет жилому использованию квартир, а не туристическому.
В рамках этих изменений Мадрид планирует провести налоговую реформу, чтобы владельцы туристических апартаментов платили налоги как бизнес. Санчес пояснил: «Мы решили, что ограничим покупку жилья со стороны иностранцев-нерезидентов из стран, не входящих в ЕС».
Премьер-министр также добавил, что нерезиденты будут вынуждены платить увеличенные налоги в случае покупки жилья, размер которых достигнет 100% от стоимости недвижимости. Санчес отметил, что в 2023 году нерезиденты из стран вне ЕС приобрели в Испании около 27 тыс. домов и квартир, в основном с целью спекуляции.
Ранее правительство Испании решило прекратить прием заявок на «золотые визы», которые позволяли иностранцам получать вид на жительство в обмен на крупные инвестиции. Это еще одна мера, направленная на стабилизацию рынка недвижимости в стране.