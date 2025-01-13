Испания намерена ограничить покупку жилья нерезидентами из стран вне ЕС

Испания ограничит покупку жилья для нерезидентов из стран вне Евросоюза

Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о планах правительства ограничить покупку жилья иностранцами-нерезидентами из стран, не входящих в Евросоюз. Санчес подчеркнул, что доступ к жилью стал серьезной проблемой для рабочего класса, и власти намерены отдавать приоритет жилому использованию квартир, а не туристическому.

В рамках этих изменений Мадрид планирует провести налоговую реформу, чтобы владельцы туристических апартаментов платили налоги как бизнес. Санчес пояснил: «Мы решили, что ограничим покупку жилья со стороны иностранцев-нерезидентов из стран, не входящих в ЕС».

Премьер-министр также добавил, что нерезиденты будут вынуждены платить увеличенные налоги в случае покупки жилья, размер которых достигнет 100% от стоимости недвижимости. Санчес отметил, что в 2023 году нерезиденты из стран вне ЕС приобрели в Испании около 27 тыс. домов и квартир, в основном с целью спекуляции.

Ранее правительство Испании решило прекратить прием заявок на «золотые визы», которые позволяли иностранцам получать вид на жительство в обмен на крупные инвестиции. Это еще одна мера, направленная на стабилизацию рынка недвижимости в стране.

