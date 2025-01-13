Москвичей предупредили о мошеннических звонках от школ

Департамент образования Москвы предупредил о мошенниках, звонящих от имени школьных администраций

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает Telegram-канал ведомства, под предлогом необходимости продолжения обучения во втором полугодии они просят сообщить им код из SMS, поступающего с портала «Госуслуги».

Граждан настоятельно просят не делиться своими личными данными и не передавать коды из SMS. В ведомстве подчеркивают, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают какие-либо коды или личные данные у родителей или учеников.

В случае возникновения такой ситуации рекомендуется немедленно прервать разговор и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.

Ранее Сбербанк назвал три главные мошеннические схемы 2025 года: хищение аккаунтов на «Госуслугах», сообщения от фальшивых руководителей и звонки от фиктивных ведомств.

В МВД сообщали, что мошенники используют звонки от имени операторов связи и перевыпуск абонентского номера для доступа к Госуслугам.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке пакета законодательных инициатив, целью которых является защита российских граждан от финансовых мошенников.