В Польше начали поиск прилетевшего со стороны Белоруссии объекта

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13 мая, суббота | Последнее обновление — 13:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киев при обстреле Луганска впервые применил крылатые ракеты Storm Shadow
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Ветеран Холодной войны американский экс-разведчик Скот Риттер считает, что в текущей ситуации США нужно приложить много усилий, чтобы вновь завоевать доверие России – для того, чтобы новый договор, аналогичный РСМД, стал возможен
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Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан.
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Польше начали поиск прилетевшего со стороны Белоруссии объекта
Власти Польши инициировали поиск объекта, прилетевшего со стороны Белоруссии и пропавшего с радаров
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Министерство национальной обороны Польши сообщило, что в воздушном пространстве республики зафиксирован воздушный объект, прилетевший со стороны Белоруссии.
В сообщении ведомства в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что Центр воздушных операций зафиксировал в воздушном пространстве Польши залетевший из Белоруссии объект, который, вероятно, является аэростатом наблюдения, передает РИА «Новости».
Радиолокационный контакт был потерян в районе Рыпина, добавляет польское военное ведомство.
Для поиска объекта привлечены дежурные войска территориальной обороны Польши.
Пресс-секретарь войск территориальной обороны Витольд Сура сообщил Польскому агентству печати (PAP), что наземный поисково-спасательный отряд войск теробороны приступил к работе. По его словам, есть информация о шаре в воздушном пространстве, который пропал с радаров.
Ранее на этой неделе в минобороны Польши признали, что ракета, которая в декабре упала на территории Польши, могла прилететь с территории Украины. СМИ ранее писали, что на обломках найденной на польской территории ракеты класса «земля – воздух» якобы обнаружили «надписи на русском языке».
В Сети высмеяли перепутавшего «Кинжал» с обычной авиабомбой Кличко
Пользователи Сети высмеяли мэра Киева Кличко, который перепутал «Кинжал» с авиабомбой БетАБ-500ШП
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Пользователи соцсетей высмеяли мэра украинской столицы Виталия Кличко, который представил немецким журналистам обломки якобы сбитой украинской ПВО ракеты «Кинжал». По словам экспертов, киевский градоначальник выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.
Корреспондент немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в Twitter видео с мэром Киева Виталием Кличко, который говорит о якобы сбитых Украиной обломках российских ракет. При этом один из образцов представлен как оболочка боевой части гиперзвуковой ракеты «Кинжал», пишет «Коммерсант».
Однако в Сети усомнились в достоверности этой информации. Так, авторы Telegram-канала Милитарист предположили, что Кличко пал жертвой обмана со стороны украинских вооруженных сил и выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.
Военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник в своем Telegram также написал, что «показанный кусок головной части не принадлежит ни аэробаллистической ракете 9-С-7760 (авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал»), ни близкородственной ей 9М723 ни в одной из известных версий их оснащения».
Издание Украина.ру в своем Telegram и вовсе высмеяло киевского градоначальника. «Масштаб – москальская выдумка! Арифметика – москальская лженаука! Моск (укр. – мозг) – МОСКальский орган!» – написали авторы канала.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но это заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позже уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. В Пентагоне также заявили, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал», пытаясь создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК.
Названо изъятое Польшей со счетов диппредставительств России количество денег
У посольства и торгпредства России в Польше со счетов изъяли 1,2 млн долларов
В Польше у российских посольства и торгового представительства с банковских счетов изъяли свыше 1 млн долларов, сообщают местные СМИ.
Польская прокуратура еще больше года назад заблокировала около 800 тыс. злотых и более 912 тыс. долларов (более 1,2 млн долларов) на счетах посольства России, теперь же ведомство признало эти средства вещественными доказательствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rzeczpospolita.
После признания этих денег вещественными доказательствами прокуратура страны перечислила их себе на счет. Решение окончательно вступило в силу в среду, 10 мая.
Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев допускал вероятность разрыва дипломатических отношений с Варшавой.
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В Польше испугались остаться наедине с Россией после поражения Украины
Mysl Polska: Польша останется наедине с Россией после поражения Украины
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Вашингтон оставит Варшаву один на один с Москвой после того, как проиграет Киев, поскольку сам будет в состоянии вооруженного конфликта с Пекином, полагает обозреватель газеты Mysl Polska Анджей Шлензак.
Украинские подразделения не побеждают на поле боя, и шансов у нее победить все меньше, заявил обозреватель Mysl Polska, передает радио Sputnik.
Американская сторона намеревается конфликтом на Украине максимально ослабить Россию политически, экономически и в военном плане. Китай же не может позволить ослабить Россию.
КНР, вступая в игру на Украине, превращается из регионального игрока в глобального и приближает начало конфликта США и Китая, и это не скажется лучшим образом на Польше, полагает автор статьи.
Если Киев проиграет Москве, а на другой части света вспыхнет китайско-американский конфликт, то вряд ли Вашингтон поддержит Варшаву, указал Шлензак.
США придется сосредоточить все силы против Китая и привлечь к этому НАТО, а Польша, разрушившая отношения с Россией, не сможет ни на кого рассчитывать, пояснил он.
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В Кремле объяснили отсутствие Лукашенко на завтраке 9 мая в Кремле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отсутствовал на неформальном завтраке в Кремле 9 мая, так как в Минске тоже проводились мероприятия, посвященные Дню Победы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что ему некорректно давать комментарии по поводу здоровья Лукашенко, передает ТАСС.
Песков пояснил, что отсутствие Лукашенко связано с мероприятиями в Минске, поэтому ему пришлось уехать.
Напомним, Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы и заявил о необходимости противостоять возрождению нацизма в мире.
Киев при обстреле Луганска впервые применил крылатые ракеты Storm Shadow
СЦКК ЛНР: Киев при обстреле Луганска применил крылатые ракеты Storm Shadow
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В ходе пятничного обстрела Луганска украинская сторона впервые применила две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Кроме того, ВСУ задействовали одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенную в США.
Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отмечает, что ВСУ применили ракеты Storm Shadow впервые.
На этой неделе британские власти подтвердили, что Лондон передал киевскому режиму малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Москва заявила, что расценивает это решение как очередной враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. МИД подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз от британских ракет.
Газета ВЗГЛЯД писала о ракетах Storm Shadow и о том, какую угрозу они могут представлять российским войскам.
Напомним, в пятницу в результате удара вооруженных сил Украины по Луганску пострадали шестеро детей, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
В Калининграде объяснили подоплеку польского решения по переименованию города
Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Лысков объяснил решение Варшавы называть Калининград по-польски
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Страны НАТО во главе с США пытаются разбудить имперско-националистические настроения Польши и использовать их в своих интересах. Но это – безумные фантазии, сказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя решение властей Польши переименовать Калининград в «Крулевец».
«Поляки в целом славятся своей достаточно большой и неоднозначной историей. Их все время преследовали неоправданные имперские амбиции о «Великой Польше от моря до моря» и так далее», – рассказал пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.
«Понятно, почему именно сейчас они решили поднять вопрос о переименовании Калининграда. Мы видим, что страны НАТО во главе с США накачивают поляков идеологически и материально. Цель – разбудить имперско-националистические настроения Польши и использовать их в своих интересах. Поэтому Варшава начинает требовать какие-то репарации у Германии, а также проводить крайне русофобскую политику и так далее», – отметил он.
«Что касается реакции местных жителей на решение Варшавы о переименовании, то мы уже совершенно перестали чему-либо удивляться. Если бы в таких заявлениях была хоть капля здравого смысла, то, возможно, стоило бы над ними задуматься, сделать какие-то выводы. Но пока все это выглядит просто как безумные фантазии», – акцентировал Лысков.
«Я не думаю, что это переименование обернется чем-то в практической плоскости. Ну поменяют они у себя дорожные указатели и какие-то документы, но ведь принципиально ничего от этого не изменится. Кроме того, очевидно, что никто не собирается воспринимать эти польские бредни всерьез», – заключил он.
Ранее власти Польши изменили официальное название российского города Калининград на «Крулевец». Соответствующее решение принято комиссией по стандартизации географических названий за пределами Польской Республики при главном геодезисте республики и вступило в силу во вторник.
Как стало известно, заседание комиссии состоялось еще 12 апреля. Тогда было принято решение, что «для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Крулевец». При этом название Калининград комиссия использовать не рекомендует.
В заявлении утверждается, что «город, ныне носящий русское название Калининград», в Польше известен под «традиционным названием Крулевец, а нынешнее русское название города якобы является «искусственным» и будто бы «не связано» с городом и регионом. Отмечается также, что жители «эмоционально» и «негативно» реагируют на названный в честь Михаила Ивановича Калинина большой город вблизи своих границ.
Комиссия в своем решении подчеркивает право государства на использование в своем языке традиционных названий, которые «составляют его культурное наследие». Отмечается, что нельзя принудить страну «использовать в своем языке неприемлемые названия».
Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков назвал решение властей Польши «уже не русофобией», а процессом, который граничит с безумием. Он напомнил, что на протяжении всей истории Польша время от времени скатывается «в это безумие своей ненависти к русским». События повторяются на протяжении столетий – с XVI-XVII веков, а то и раньше, отмечает Песков.
На этом фоне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Польшу следует переименовать в «Варшавское герцогство» или «Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи». Медведев также считает, что в таком случае нужно переименовать Краков в Krakau, Гданьск в Danzig, Щецин в Stettin, Познань в Posin и Вроцлав в Breslau.
Экс-канцлер ФРГ Шредер стал фигурантом дела в Польше из-за конфликта на Украине
СМИ: Польские следователи заподозрили экс-канцлера ФРГ Шредера в подготовке конфликта на Украине
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал фигурантом расследования Польши о событиях на Украине. Его подозревают в энергетическом давлении на ЕС и Украину, а также в подготовке конфликта, сообщила радиостанция RMF FM.
По данным радиостанции, генеральная прокуратура Польши получила сообщение о возможности совершения Герхардом Шредером преступления, связанного с конфликтом на Украине. По версии польских следователей, он использовал свою позицию в российском энергетическом секторе, чтобы надавить на ЕС и Украину, передает РИА «Новости».
Также следователи не исключают того, что Шредер имел отношение к подготовке «российского вторжения».
Герхард Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998–2005 годах. В последнее время он регулярно подвергается критике за контакты с президентом России Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором.
Ранее сообщалось, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии.
СМИ также писали, что запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) был отклонен во второй инстанции арбитражной комиссией партии.
Пескова спросили об обращении Пригожина
Песков: В Кремле не видели обращение Пригожина
Обращение основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, опубликованное 9 мая, в Кремле не видели, поскольку в День Победы было много мероприятий, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что ничего не может сказать по этому поводу. Он напомнил, что в День Победы в Кремле было много гостей, в этот день прошло много торжественных мероприятий, передает РИА «Новости».
Пригожин сообщил накануне, что ЧВК «Вагнер» останется на позициях в Артемовске еще несколько дней несмотря на то, что бойцы пока получили только 10% от запрашиваемых снарядов.
Напомним, 6 мая глава Чечни Рамзан Кадыров официально попросил президента России как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами перевести подразделения спецназа «Ахмат» в город Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер».
Медведев предложил переименовать Польшу в «Варшавское герцогство»
Медведев предложил новые названия для Польши и польских городов после переименования Варшавой Калининграда в Крулевец
Польшу следует переименовать в «Варшавское герцогство» или «Царство Польское», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после решения польской стороны «переименовать» Калининград.
Польская сторона предлагает называть Калининград Крулевец, напомнил заместитель председателя Совета Безопасности России в своем Twitter, передает РИА «Новости».
В таком случае нужно переименовать Краков в Krakau, Гданьск в Danzig, Щецин в Stettin, Познань в Posin и Вроцлав в Breslau.
Он добавил, что список можно продолжать очень долго, а саму Польшу следует именовать «Варшавским герцогством» или «Царством Польским в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи».
Напомним, польские власти изменили официальное название российского города Калининград на «Крулевец». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это решение граничит с безумием.
Военкоры показали уничтожение укрытия расчета ВСУ российским дроном-камикадзе
Российский дрон-камикадзе уничтожил укрытие расчета противотанкового ракетного комплекса вооруженных сил Украины на Угледарском направлении, сообщают военные корреспонденты.
Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В сообщении говорится, что позиция была уничтожена «с помощью того самого FPV-дрона-камикадзе нового типа», на которые сейчас ведется сбор российских подразделений.
Ранее сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил в зоне СВО американский ЗРК Avenger, который Пентагон отправил недавно Киеву для защиты от БПЛА.
Кремль отреагировал на инцидент с российским послом в Польше 9 мая
Песков об инциденте с послом Андреевым в Варшаве: Это недружественные и враждебные действия Польши
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отреагировал на инцидент с российским послом Сергеем Андреевым на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал во вторник, 9 мая, а путь ему преградила агрессивная толпа.
Комментируя инцидент с российским послом, а также принятое в Польше решение о «переименовании» российского Калининграда, Песков заявил, что такие действия не несут ничего хорошего для Польши, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля добавил, что это не что иное как недружественные и враждебные действия в отношении России.
Напомним, толпа агрессивных людей на мемориальном кладбище в Варшаве преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву, который уже подвергался атаке в Польше. Возложить цветы к мемориалу, который в тот же день осквернили бранными надписями, не дали.
Москва пообещала, что должным образом отреагирует на действия польских властей в связи со срывом церемонии возложения венков.
Россия прекратила действие соглашения с Польшей о сотрудничестве в науке и технике
МИД: Россия прекратила действие соглашения с Польшей о сотрудничестве в науке и технике
Россия прекращает действие соглашения 1993 года с Польшей о сотрудничестве в области науки и техники, сообщило Министерство иностранных дел России.
В сообщении МИД на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что соглашение о сотрудничестве в области науки и техники с Польшей, подписанное в Варшаве 25 августа 1993 года, прекратило действие 3 мая.
Соглашение предусматривало сотрудничество в сфере НТС между госструктурами и частными фирмами в целях интеграции обоих государств в мировое научное и техническое сообщество.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отношения России с Польшей дошли до предела.
Захарова допустила асимметричный ответ на блокировку счетов диппредставительств в Польше
В МИД не исключили асимметричный ответ на блокировку счетов посольства и торгпредства России в Варшаве
Москва допускает применение асимметричных мер в ответ на изъятие денежных средств со счетов посольства и торгпредства России в Варшаве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что действия польских властей противоречат не только традиционным принципам общения цивилизованных государств, но и всем правовым нормам, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Она добавила, что Россия продолжит добиваться справедливости правовыми средствами, говорится в сообщении на сайте МИД России.
Однако, отметила Захарова, поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Кроме того, Захарова допустила возможность использования в ответ асимметричных мер.
Напомним, в Польше у российских посольства и торгового представительства с банковских счетов изъяли свыше 1 млн долларов.
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Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД России из-за провокации в Варшаве
В российский МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского, там ему вручили ноту протеста в связи с провокацией 9 мая на кладбище-мавзолее советских воинов в польской столице.
Щлядевскому вручили ноту протеста в связи с произошедшим в Варшаве, сообщается на сайте министерства.
Отмечается, что на День Победы, священный для жителей России и других стран, входивших в состав СССР, «при сознательном бездействии польских властей» сорвали традиционную церемонию возложения венков в память о советских воинах, отдавших жизни за спасение Европы от нацизма.
Также дипломату было заявлено, что «разнузданная антироссийская вакханалия», начатая Варшавой, вышла за рамки принципов общения соседних стран. Российская сторона будет не только фиксировать эти проявления, но и давать ответные меры.
«Российская сторона, разумеется, оставляет за собой право выбора времени и характера встречных действий», – заключили в МИД.
В польской столице на 9 Мая агрессивная толпа на мемориальном кладбище преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву, который уже подвергался атаке в этой стране. Возложить цветы к мемориалу, который в тот же день осквернили бранными надписями, дипломату не позволили.
В России назвали «попыткой оседлать медиатренд» поддержку Литвы переименования Калининграда
Калининградские власти считают, что намерение Литвы переименовать Калининград является попыткой оседлать медиатренд из Польши, заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
По его словам, такая инициатива не носит официального статуса и не заслуживает внимания, оставаясь всего лишь попыткой литовских парламентариев оседлать медиатренд из Польши, передает РИА «Новости».
Ранее на подобную инициативу отреагировали в Кремле, где назвали идею Польши решением, граничащим с безумием.
Напомним, польская комиссия по стандартизации географических названий официально переименовала российский Калининград, дав городу польское название «Крулевец».
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