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Украинские войска обстреляли ДНР 29 раз за сутки
ВСУ выпустили 84 боеприпаса по ДНР, пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей получили ранения в результате 29 обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики украинскими войсками за сутки.
Украинские войска 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшие сутки, сообщает ТАСС. В результате атак пострадали пять мирных жителей. Эти данные предоставлены военным следственным управлением Следственного комитета РФ по региону.
В заявлении ведомства отмечается: «29 фактов атак вооруженных формирований Украины зафиксировано за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц». Всего украинские вооруженные силы выпустили 84 различных боеприпаса.
В результате обстрелов повреждено 11 жилых домов, три автомобиля и два объекта гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что украинские войска произвели атаку на Горловку с использованием беспилотника-камикадзе.