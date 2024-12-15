ВСУ выпустили 84 боеприпаса по ДНР, пострадали пять мирных жителей

Tекст: Максим Попов

Украинские войска 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшие сутки, сообщает ТАСС. В результате атак пострадали пять мирных жителей. Эти данные предоставлены военным следственным управлением Следственного комитета РФ по региону.

В заявлении ведомства отмечается: «29 фактов атак вооруженных формирований Украины зафиксировано за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц». Всего украинские вооруженные силы выпустили 84 различных боеприпаса.

В результате обстрелов повреждено 11 жилых домов, три автомобиля и два объекта гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что украинские войска произвели атаку на Горловку с использованием беспилотника-камикадзе.