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Украинские войска атаковали Горловку беспилотником
Украинские военные нанесли удар по Горловке беспилотником-камикадзе
В субботу вечером украинские войска произвели атаку на Горловку с использованием беспилотника-камикадзе.
Как передает ТАСС, украинские вооруженные формирования атаковали в субботу вечером Горловку, применив беспилотник-камикадзе. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирована атака беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ по направлению: 21.55 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотник-камикадзе», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Подробности о последствиях атаки и возможных повреждениях на территории Горловки пока не сообщаются.
До этого мэр Горловки Приходько сообщил, что число пострадавших мирных жителей города в результате обстрелов со стороны ВСУ увеличилось до шести человек.