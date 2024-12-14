Украинские войска атаковали Горловку беспилотником

Украинские военные нанесли удар по Горловке беспилотником-камикадзе

Tекст: Максим Попов

Как передает ТАСС, украинские вооруженные формирования атаковали в субботу вечером Горловку, применив беспилотник-камикадзе. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирована атака беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ по направлению: 21.55 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотник-камикадзе», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Подробности о последствиях атаки и возможных повреждениях на территории Горловки пока не сообщаются.

До этого мэр Горловки Приходько сообщил, что число пострадавших мирных жителей города в результате обстрелов со стороны ВСУ увеличилось до шести человек.