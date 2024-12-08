Tекст: Ольга Иванова

Как пишет РИА «Новости», число пострадавших мирных жителей Горловки в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск возросло до шести человек. Эту информацию подтвердил мэр города Иван Приходько.

Ранее он сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника по автобусу пострадали четыре мирных жителя. Теперь же количество раненых увеличилось, что вызывает серьезную обеспокоенность властей.

Сообщается, что обстрелы произошли в воскресенье, и кроме Горловки, был зафиксирован еще один пострадавший в городе Селидово. Эти данные предоставлены Совместным центром по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Горловка является одним из крупнейших городов ДНР, находясь в пятидесяти километрах к северу от Донецка. Город славится своими промышленными объектами, такими как химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в регионе население Горловки превышало 250 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, применив крупнокалиберное оружие, а ранее атаковали этот населенный пункт двумя дронами.