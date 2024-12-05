Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Россия закрыла польское генконсульство в Петербурге
Россия закрыла польское генконсульство в Петербурге в ответ на решение Польши о закрытии консульства России в Познани.
Москва уведомила Варшаву о закрытии польского генконсульства в Петербурге, передает ТАСС. По данным МИД РФ, это решение стало ответной мерой на закрытие 30 ноября польскими властями российского консульства в Познани. С 10 января 2025 года польское генконсульство в Петербурге прекратит свою деятельность.
При этом три дипломатических сотрудника польского генконсульства были объявлены персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию России. «На любые недружественные шаги по отношению к России Москвой принимаются и будут впредь приниматься жесткие ответные меры», – заявили в МИД РФ.
Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны. Представитель МИД Мария Захарова сказала газете ВЗГЛЯД, что здание бывшего консульства России в Познани не представляет для России никакого интереса. Украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани, отправив официальную ноту польской стороне, из-за большого количества граждан Украины в регионе.