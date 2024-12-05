Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Польша пригрозила закрыть все российские консульства
Глава МИД Польши заявил о возможном закрытии всех консульств России в стране
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о закрытии всех российских консульств в Польше, если обвинения в поджогах, якобы совершенных по заданию российских спецслужб, подтвердятся.
Как сообщает РИА «Новости», министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский угрожает закрыть оставшиеся на территории страны консульства России. Это заявление прозвучало после отзыва согласия на работу российского консульства в Познани, где трое дипломатов были объявлены «нежелательными лицами». Сикорский связал это решение с предполагаемым задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве по указанию российских спецслужб. Он подчеркнул, что никаких доказательств этому представлено не было.
Российское консульство в Познани официально прекратило свою деятельность 28 ноября. «Я принял решение о закрытии российского консульства в Познани как выражение нашего недовольства и возмущения в отношении российской кампании поджогов в Польше и за ее пределами. Если эти акты терроризма и диверсий будут продолжаться, то я закрою остальные консульские площадки России в Польше», – заявил Сикорский.
На данный момент на территории Польши действуют два генеральных консульства России, расположенные в Гданьске и Кракове, а также консульский отдел посольства России в Варшаве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани из-за большого количества граждан Украины в регионе, отправив официальную ноту польской стороне. Здание бывшего консульства России в Познани не представляет интереса для России, заявила представитель МИД Мария Захарова. Москва не намерена снижать уровень дипломатических отношений с Польшей, несмотря на закрытие российского генконсульства в Познани, сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.