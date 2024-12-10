Лукашенко рассказал, кто будет «нажимать кнопку» для пуска «Орешника»

Лукашенко: Белоруссия определит цели для «Орешника», Россия поможет в эксплуатации

Tекст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, как будет происходить совместное управление ракетной системой «Орешник». По его словам, «цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне», но уточнил при этом, что «вместе будем нажимать на кнопку», если возникнет такая необходимость, передает БелТА.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии рассматриваются около 30 площадок для возможного размещения системы «Орешник», которые сохранились еще со времен размещения стратегических ядерных ракет.

«Мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть», – пояснил он.

Президент Белоруссии также предупредил о мгновенном ответе на вторжение в страну, включая применение ядерного оружия. Лукашенко подчеркнул, что договоренности с Россией по этому вопросу были достигнуты еще до возвращения ядерного арсенала.

Кроме того, он выразил надежду на сдерживающий эффект от размещения «Орешника». Он считает, что наличие такого мощного оружия заставит потенциальных противников, включая Польшу, «крепко подумать» перед нападением.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью разработана в Белоруссии, а ракету бесплатно поставит Россия.

Лукашенко также отметил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может его применить в случае нарушения границ.

Президент России Владимир Путин заявил, что комплекс «Орешник» может быть размещен в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.