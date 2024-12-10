  • Новость часаЛукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно
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    10 декабря 2024, 14:31 • Новости дня

    Лукашенко рассказал, кто будет «нажимать кнопку» для пуска «Орешника»

    Лукашенко: Белоруссия определит цели для «Орешника», Россия поможет в эксплуатации

    Tекст: Вера Басилая

    Минск будет самостоятельно определять цели для «Орешника», а в случае необходимости применять оружие, «нажимать кнопку» совместно с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, как будет происходить совместное управление ракетной системой «Орешник». По его словам, «цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне», но уточнил при этом, что «вместе будем нажимать на кнопку», если возникнет такая необходимость, передает БелТА.

    Лукашенко отметил, что в Белоруссии рассматриваются около 30 площадок для возможного размещения системы «Орешник», которые сохранились еще со времен размещения стратегических ядерных ракет.

    «Мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть», – пояснил он.

    Президент Белоруссии также предупредил о мгновенном ответе на вторжение в страну, включая применение ядерного оружия. Лукашенко подчеркнул, что договоренности с Россией по этому вопросу были достигнуты еще до возвращения ядерного арсенала.

    Кроме того, он выразил надежду на сдерживающий эффект от размещения «Орешника». Он считает, что наличие такого мощного оружия заставит потенциальных противников, включая Польшу, «крепко подумать» перед нападением.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью разработана в Белоруссии, а ракету бесплатно поставит Россия.

    Лукашенко также отметил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может его применить в случае нарушения границ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что комплекс «Орешник» может быть размещен в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

    7 декабря 2024, 19:39 • Новости дня
    Лавров заявил, что Запад высчитывает дальность пуска «Орешника»

    Лавров заявил, что Европа и Ближний Восток находятся под угрозой «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    Западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров ответил на вопрос журналиста относительно расчетов примерной дальности пуска комплекса «Орешник», если он будет размещен в Белоруссии. По словам журналиста, под радиус действия попадает вся территория Европы, а также базы НАТО на Ближнем Востоке.

    Когда министр уточнил, кто именно проводит такие расчеты, ему ответили, что это делают российские эксперты. На это Лавров заявил, что уверен: «Западные тоже считают», передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

    До этого белорусский лидер Александр Лукашенко пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии.

    Между тем, российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» признана западными аналитиками самым дальнобойным оружием, когда-либо использованным в конфликтах на Европейском континенте.

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    7 декабря 2024, 16:11 • Новости дня
    В МО Белоруссии объяснили размещение российского комплекса «Орешник»

    Минобороны Белоруссии: Комплекс «Орешник» будет размещен в ответ на ракеты США и Германии

    В МО Белоруссии объяснили размещение российского комплекса «Орешник»

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

    Лагодюк заявил, что решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусскому военно-промышленному комплексу в сотрудничестве с российскими специалистами развивать систему «Орешник».

    Лагодюк подчеркнул, что специалисты Белоруссии активно участвуют в процессе развития комплекса, так как уровень локализации белорусских предприятий в этом проекте уже сейчас очень велик.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

    До этого белорусский лидер Александр Лукашенко пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии.

    МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    8 декабря 2024, 14:46 • Новости дня
    Песков заявил о сложности интеграции России и Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интеграцию между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства сложным процессом, который не стоит ускорять в ущерб качеству и суверенитету.

    Песков отметил, что несмотря на желание ускорить движение, интеграция требует кропотливой работы и должна проходить без ущерба качеству, сообщает РИА «Новости».

    В интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Песков подчеркнул, что страны сохраняют свой суверенитет и должны продуманно подходить к вопросам объединения. «Быстрее двигаться хотят все, но интеграция – это дело очень сложное, очень кропотливое... Здесь не нужно торопиться в ущерб качеству интеграции», – подчеркнул он.

    Представитель Кремля также отметил, что вопрос создания единого Союзного государства обсуждается, но все процессы должны осуществляться умеренно и не вызывать противоречий между государствами.

    Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко в обращении к народам Белоруссии и России по случаю 25-летия договора заявил, что Союзное государство состоялось.

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    9 декабря 2024, 10:14 • Новости дня
    Постпред России при ОДКБ: НАТО копит силы у границ России и Белоруссии

    Постпред России в ОДКБ Васильев заявил, что НАТО концентрирует силы у границ России для размещения ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО концентрирует на границах России и Белоруссии с возможностью размещения систем для тактического ядерного оружия, что повышает напряженность в Европе, заявил постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев.

    Васильев сообщил, что Североатлантический альянс концентрирует свои силы на границах России и Белоруссии. Он подчеркнул, что в регионе может быть развернуто оружие, предназначенное для использования ядерных боеприпасов, передает ТАСС.

    По его словам, напряженность в Европе растет беспрецедентно, ситуация осложнилась после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, что ухудшает стратегическую обстановку. Постпред также указал на негативное влияние западных стран на Кавказский регион и нарастание нестабильности.

    «Сохраняется стабильно напряженной и обстановка в Центральноазиатском регионе, где не спадают риски распространения из Афганистана наркоугрозы, терроризма и экстремизма», – добавил Васильев.

    Он также заявил, что НАТО привело Европу к кризису безопасности, и евроатлантическая концепция провалилась.

    «Нарушены принципы равной и неделимой безопасности», – отметил Васильев, ссылаясь на увеличение присутствия НАТО в Восточной Европе и Балтийских странах.

    По его словам, Запад стремится сохранить глобальное доминирование и подавить развитие независимых государств.

    Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия постоянно обмениваются информацией через спецслужбы для оценки потенциальных угроз со стороны Запада, а вопросы безопасности Союзного государства обсуждаются на высшем уровне.

    Напомним, президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, которая должна отрезвить НАТО в вопросах сдерживания и стратегического равновесия.

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    10 декабря 2024, 13:25 • Новости дня
    Лукашенко заявил о наличии ядерного оружия в Белоруссии
    Лукашенко заявил о наличии ядерного оружия в Белоруссии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона на самом деле обладает ядерным оружием, она может применить его в случае нарушения границ, заявил президент страны Александр Лукашенко.

    «Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввез». Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», – цитирует Лукашенко БелТА.

    Он добавил, что применение подобного оружия – большая ответственность, и после бомбардировки американцами японских городов в 1945 году такого еще в мире никто не делал.

    «Но я предупредил всех своих врагов, «друзей» и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть – ядерное оружие или еще какое-то», – подчеркнул Лукашенко.

    По словам политика, Белоруссия обладает тактическим ядерным оружием, которое примерно в пять раз мощнее российского комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Орешник».

    На прошлой неделе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства, в рамках которого для выполнения обязательств могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства.

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    8 декабря 2024, 16:38 • Новости дня
    На линии фронта появилась выставка трофейного оружия ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские десантники оборудовали в Херсонской области подземный комплекс на Каховском направлении, где создали мини-экспозицию трофеев, захваченных у ВСУ в дельте Днепра.

    Защищенный подземный комплекс находится на Каховском направлении, он предназначен для восстановления боеспособности подразделений одного из гвардейских десантно-штурмовых полков группировки войск «Днепр», сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

    В одном из помещений комплекса создана полевая мини-экспозиция трофеев, захваченных у ВСУ. В ней представлены минометы, стрелковое оружие, гранатометы, беспилотные летательные аппараты, а также элементы экипировки противника. Эти трофеи были захвачены в ходе боевых действий на островах в дельте Днепра.

    Подземный комплекс оборудован для комфортной и безопасной жизни. Он включает кухню, пекарню, столовую, банно-прачечный комплекс, комнаты досуга, жилые помещения с аварийными запасными выходами. Многие комнаты снабжены телевизорами и мониторами.

    В конце октября в Оренбурге прошла выставка военных трофеев. На выставке была представлена трофейная техника, среди которой танк Abrams, бронетранспортеры M113 и «Казак», боевые машины пехоты Marder и Bradley.

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    9 декабря 2024, 01:58 • Новости дня
    Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия «проводили и будут проводить» учения

    Шойгу заявил о намерении России и Белоруссии продолжить проведение совместных учений

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Белоруссия «проводили, проводят и будут проводить» совместные учения, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Мы проводили учения, проводим и будем дальше проводить», – заявил Шойгу, комментируя предстоящие союзные учения.

    По его словам, масштаб учений определяется «ситуацией на границах» и вопросами безопасности, поэтому в ходе учений задействованы «разные компоненты», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

    Министерства обороны двух стран в октябре одобрили планы проведения стратегических учений «Запад-2025». Это решение было принято на совместной коллегии, которая прошла в Минске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия и Белоруссия провели учения нестратегических ядерных сил. В сентябре сообщалось о сосредоточении сил и средств ракетных войск России и Белоруссии. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов посетил Минск для участия в заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран.

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    9 декабря 2024, 14:34 • Новости дня
    Россия передала Индии фрегат Tushil проекта 11356

    Судостроительный завод «Янтарь» передал ВМС Индии фрегат Tushil

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судостроительный завод «Янтарь» передал ВМС Индии четвертый фрегат проекта 11356, построенный в Калининграде. Новый корабль Tushil станет седьмым фрегатом этого проекта в составе индийских ВМС.

    Судостроительный завод «Янтарь» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) передал индийским ВМС фрегат Tushil проекта 11356, передает ТАСС. Это уже четвертый фрегат, построенный для Индии на калининградской верфи. Проект разработало проектно-конструкторское бюро ОСК «Северное ПКБ».

    По данным ОСК, Tushil станет седьмым фрегатом проекта 11356 в составе индийского флота, что подчеркивает доверие индийской стороны к российским кораблестроительным возможностям. В пресс-службе завода сообщили: «Два корабля данного проекта строятся в Индии на предприятии Goa Shipyard Limited с частичной передачей технологий из России».

    Техническое содействие включает поставку материалов и оборудования. На фрегате Tushil установлены индийские системы, в частности, сверхзвуковой ракетный комплекс BrahMos, который разработан российско-индийским совместным предприятием BrahMos Aerospace. Это отражает программу Make in India, в рамках которой увеличивается доля отечественных компонентов.

    Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что Россия и Индия реализуют около десяти совместных военно-морских проектов. «Поднятие индийского флага на Tushil – важный этап в двустороннем сотрудничестве», – заявил он, подчеркнув, что обсуждаются новые программы в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия до конца первого полугодия 2024 года получит два фрегата проекта 11356, которые строятся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», а посол Индии подтвердил выполнение военных контрактов с Россией.

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    10 декабря 2024, 03:18 • Новости дня
    В России сообщили о сроках достройки двух десантных кораблей проекта 11711М

    БДК «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» достроят в 2026 году с улучшенными параметрами

    Tекст: Максим Попов

    Два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году, сообщил генеральный директор судостроительного завода «Янтарь» Илья Самарин.

    По словам Самарина, БДК «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» получат увеличенные водоизмещение и десантовместимость, передает ТАСС. Самарин отметил: «Мы планируем в соответствии с контрактом достроить эти корабли в 2026 году».

    Два существующих корабля проекта 11711 – «Иван Грен» и «Петр Моргунов» – уже несут службу в составе Северного флота ВМФ России. Новые корабли, которые были заложены в апреле 2019 года, предполагается ввести в состав Тихоокеанского флота.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, судостроительный завод «Янтарь» передал ВМС Индии четвертый фрегат проекта 11356, построенный в Калининграде.

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    8 декабря 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин: Москва и Минск наладили эффективную координацию во внешней и оборонной политике

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Белоруссия достигли эффективной координации в вопросах внешней политики и обороны на фоне внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам торжественного вечера, посвященного 25-летию со дня подписания договора о создании Союзного государства.

    Приветствие в Минске зачитал посол РФ в республике Борис Грызлов, сообщает РИА «Новости».

    «Налажена эффективная координация во внешней и оборонной политике, весьма востребованная в нынешних непростых международных условиях, когда Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением», – говорится в обращении.

    Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко в обращении к народам Белоруссии и России по случаю 25-летия договора заявил, что Союзное государство состоялось.

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    9 декабря 2024, 09:10 • Новости дня
    Индия приблизилась к подписанию соглашения с Россией на покупку РЛС

    Индия приблизилась к подписанию соглашения с Россией на покупку РЛС «Воронеж» за 4 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индия близка к подписанию соглашения с Россией о покупке радиолокационной системы «Воронеж» на сумму более 4 млрд долларов, причем значительная часть компонентов будет производиться в Индии, отмечает канал India Today.

    Индия намерена подписать с Россией соглашение о приобретении радиолокационной системы «Воронеж» на сумму более 4 млрд долларов, сообщает ТАСС.

    По информации телеканала India Today, переговоры между представителями министерства обороны Индии и российской делегацией, возглавляемой АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», продвигались быстрыми темпами. Встречи на высоком уровне прошли в Нью-Дели и Бангалоре.

    Ожидается, что около 60% компонентов системы будут производиться в Индии, что позволит стране укрепить свой оборонный потенциал. «Воронеж» способен выявлять и отслеживать угрозы, включая баллистические ракеты и самолеты, на расстоянии более 6 тыс. км. Это станет значительным шагом вперед для Индии в улучшении своих оборонных возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радиолокационная станция «Воронеж-М» должна была заступить на боевое дежурство в Иркутской области. Су-57Э считается идеальным выбором для Индии благодаря своим уникальным характеристикам и возможностям. Индия также проявила интерес к покупке производимых в стране автоматов АК-203, что может усилить ее оборонный потенциал.

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    8 декабря 2024, 10:07 • Новости дня
    Лукашенко отметил успешность Союзного государства

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Союзное государство состоялось, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в обращении к народам Белоруссии и России по случаю 25-летия договора.

    Лукашенко как председатель Высшего государственного совета Союзного государства обратился к народам обеих стран по случаю 25-летия Договора о Союзном государстве, передает ТАСС.

    «Сегодня можно с уверенностью сказать, что Союзное государство состоялось и ярко демонстрирует успешность этого уникального межгосударственного объединения», – указал он.

    За прошедшие годы страны многократно могли убедиться в важности интеграции и взаимной поддержки.

    Белорусский лидер напомнил, что ровно четверть века назад Белоруссия и Россия приняли судьбоносное решение, которое позволило преодолеть центробежные тенденции в экономике и социальной сфере. Он подчеркнул, что это решение открыло новый горизонт в отношениях между двумя странами и способствовало строительству общего союзного дома.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что практически все спорные вопросы с Белоруссией были согласованы, однако в экономической сфере остаются вопросы, требующие дальнейшей проработки. Также Путин и Лукашенко подписали Договор о создании объединенного рынка электроэнергии России и Белоруссии.

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    9 декабря 2024, 07:56 • Новости дня
    Корветы ТОФ завершили визит в Циндао

    Корветы ТОФ завершили деловой визит в Циндао и направились во Владивосток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд корветов Тихоокеанского флота завершил визит в китайский порт Циндао и направился в Владивосток после участия в спортивных и культурных мероприятиях.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота России завершил программу делового захода в китайский порт Циндао, сообщает «РИА Новости». После завершения визита корабли взяли курс на главную базу флота во Владивостоке.

    В состав отряда вошли корветы «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкер «Печенга». В Циндао экипажи российских кораблей принимали участие в спортивных и культурных мероприятиях, а командиры провели встречи с местной администрацией и представителями Северного флота Народно-освободительной армии Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай договорились расширять масштабы учений военного флота, а российские боевые корабли прибыли в Циндао с визитом.

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    10 декабря 2024, 13:48 • Новости дня
    Лукашенко: Пусковая установка «Орешника» полностью белорусская

    Лукашенко заявил, что пусковая установка комплекса «Орешник» полностью белорусская

    Tекст: Вера Басилая

    В ракетном комплексе «Орешник» вся пусковая установка, за исключением ракеты, будет полностью произведена в Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка в ракетном комплексе «Орешник» будет произведена в Белоруссии. Исключение составляет только ракета, которая будет поставляться из России, передает БелТА.

    «Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции», – заявил Лукашенко.

    Лукашенко подчеркнул, что Минский завод колесных тягачей осуществляет производство таких сложных элементов.

    Глава государства отметил, что Белоруссия обладает необходимыми компетенциями для разработки ракетной техники и готова сотрудничать с Россией в этом направлении. Он добавил, что будущие разработки будут направлены на обеспечение безопасности страны.

    Лукашенко подчеркнул, что создание такого мощного оружия, как «Орешник», было бы невозможно самостоятельно. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку в реализации этого проекта. Особенное внимание белорусский лидер уделил значимости обеспечения безопасности страны и выполнения своих обязанностей перед народом.

    Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может применить его в случае нарушения границ.

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства, в рамках которого могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства.

    Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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    10 декабря 2024, 12:35 • Новости дня
    Лукашенко увидел урок для Белоруссии в событиях Сирии

    Лукашенко назвал борьбу мировых игроков в Сирии уроком для Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что события в Сирии, где мировые игроки борются за власть, являются уроком для его страны, которая должна сама определять свою судьбу.

    В ходе рабочей поездки в Борисов Лукашенко отметил, что события в Сирии служат важным уроком для его страны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

    Лукашенко указал на сложную ситуацию в Сирии, подчеркнув, что это лишь начало, и вскоре начнется борьба за власть. Он отметил, что борьба мировых игроков в Сирии является важным уроком для Белоруссии, которая должна самостоятельно определять свою судьбу.

    По мнению аналитиков, свержение Башара Асада может спровоцировать усиление исламистских группировок в Сирии из-за вакуума власти и отсутствия плана управления страной.

    Падение режима Башара Асада в Сирии стало стратегическим ударом для Ирана, вынуждая страну переосмыслить свою оборонную политику и усиливать ядерную программу на фоне возрастающей угрозы от Израиля и возвращения Дональда Трампа к власти в США.

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    От рядового до подполковника: Герои России получили в Кремле награды за подвиги

    Президент Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в День Героев Отечества вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Награды были удостоены как офицеры, так и рядовые бойцы, проявившие мужество и отвагу в зоне специальной военной операции. Двое военных были удостоены награды посмертно. Подробности

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    Как России сохранить военные базы в Сирии

    На фоне стремительно меняющейся обстановки в Сирии неясной остается судьба российских военных баз. С одной стороны, к власти пришли противники Асада. С другой, в сирийской оппозиции обещают, что новые власти планируют соблюдать заключенные при Асаде соглашения. И хотя доверять заявлениям захвативших власть сил стоит осмотрительно, опыт договоренностей с ними есть, напоминают эксперты. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Почему пал Асад

      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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