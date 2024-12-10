Лукашенко заявил о наличии ядерного оружия в Белоруссии

Tекст: Алексей Дегтярев

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввез». Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он добавил, что применение подобного оружия – большая ответственность, и после бомбардировки американцами японских городов в 1945 году такого еще в мире никто не делал.

«Но я предупредил всех своих врагов, «друзей» и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть – ядерное оружие или еще какое-то», – подчеркнул Лукашенко.

По словам политика, Белоруссия обладает тактическим ядерным оружием, которое примерно в пять раз мощнее российского комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Орешник».

На прошлой неделе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства, в рамках которого для выполнения обязательств могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства.