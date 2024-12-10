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    Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    США передали Украине 847 ракет Patriot
    У Виктора Орбана появился серьезный соперник в Венгрии
    Российские войска вышли к зданию горсовета Курахово
    Израильские танки подошли к Дамаску
    Лукашенко заявил о наличии ядерного оружия в Белоруссии
    Абхазия обратилась к России с просьбой о возобновлении соцвыплат
    Президента Бразилии госпитализировали с кровоизлиянием в мозг
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    4 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    11 комментариев
    10 декабря 2024, 13:25 • Новости дня

    Лукашенко заявил о наличии ядерного оружия в Белоруссии

    Лукашенко заявил о наличии ядерного оружия в Белоруссии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона на самом деле обладает ядерным оружием, она может применить его в случае нарушения границ, заявил президент страны Александр Лукашенко.

    «Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввез». Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», – цитирует Лукашенко БелТА.

    Он добавил, что применение подобного оружия – большая ответственность, и после бомбардировки американцами японских городов в 1945 году такого еще в мире никто не делал.

    «Но я предупредил всех своих врагов, «друзей» и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть – ядерное оружие или еще какое-то», – подчеркнул Лукашенко.

    По словам политика, Белоруссия обладает тактическим ядерным оружием, которое примерно в пять раз мощнее российского комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Орешник».

    На прошлой неделе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства, в рамках которого для выполнения обязательств могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства.

    9 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Обнародовано отклоненное Асадом предложение, которое привело его к потере власти
    Обнародовано отклоненное Асадом предложение, которое привело его к потере власти
    @ AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Башар Асад отклонил предложение США через ОАЭ о снятии санкций в обмен на прекращение снабжения «Хезболлы» по суше из Ирана, пишет The Washington Post.

    Эту информацию подтвердил бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди, который перешел на сторону повстанцев, пишет WP, передает РБК. Он отметил, что эта сделка могла существенно укрепить власть Асада, но президент не воспользовался ею.

    Отказ от налаживания отношений с Турцией по инициативе президента Тайипа Эрдогана также стал фатальной ошибкой, говорится в материале газеты. Анкара хотела, чтобы Асад предпринял усилия по сдерживанию курдов, вступил в диалог с сирийской оппозицией и согласился на возвращение части сирийских беженцев из Турции.

    Аналитики из WP считают, что разочарование среди сторонников Асада стало причиной его краха. Ожидания восстановления экономики и мирового признания после подавления оппозиции не сбылись, а коррупция и богатый образ жизни приближенных усугубили ситуацию, пишет издание.

    Ранее военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    12 комментариев

    Коментарии (19)
    9 декабря 2024, 20:38 • Новости дня
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия российских Су-30 и Ми-8 в ходе отражения атаки украинских беспилотных катеров на Крымский мост.

    Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель», передает «Газета.Ru».

    В подписи к видео указано, что кадры сняты с самих украинских катеров, которые обстреливали российские вертолеты из пулеметов. Атака была попыткой нанести удар по мосту и объектам в Керчи.

    Как сообщается, украинские катера, оснащенные пулеметами и авиаракетами, были использованы для отвлечения российских сил, чтобы другие катера могли прорваться к мосту.

    В пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника. В ноябре в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    9 декабря 2024, 18:25 • Новости дня
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Путин стремится вернуть России статус великой державы, пишет The Independent.

    Как пишет The Independent, Меркель также поделилась мыслями о том, как ФРГ могла бы помочь принести демократию в Россию, передает «Московский комсомолец». Она рассказала о неудачной приватизации, когда некоторые люди стремились разбогатеть, а не развивать малый бизнес, что помешало формированию среднего класса.

    «Путин – тот, кто, будучи президентом, вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов и перевел экономику на рыночные рельсы», – подчеркнула экс-канцлер.

    По словам Меркель, Путин считает распад Советского Союза худшим событием прошлого века. Она отметила, что после конца СССР и падения Берлинской стены Путин начал активно работать над превращением России в великую державу.

    Напомним, Меркель в своих мемуарах подчеркнула, что Путин предпринял все меры для восстановления статуса России как важного международного игрока.

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    9 декабря 2024, 21:59 • Новости дня
    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля
    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул важность сохранения контроля над Голанскими высотами, заявив, что они навсегда останутся частью Израиля.

    Нетаньяху на пресс-конференции заявил о намерении навсегда сохранить Голанские высоты под контролем еврейского государства, передает ТАСС. Он отметил важность присутствия Израиля на этой территории для обеспечения безопасности.

    «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», – сказал Нетаньяху.

    Напомним, израильские силы начали создание дополнительной зоны безопасности на сирийской стороне горного массива Хермон на Голанских высотах.

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    10 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Израильские танки подошли к Дамаску
    Израильские танки подошли к Дамаску
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия продвинулась на юг провинции Дамаск, заняв поселение Хинех в 50 км от столицы Сирии, согласно публикации сирийской газеты «Аль-Ватан». Кроме того, арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Передвижения израильских войск на юге провинции Дамаск были зафиксированы сирийской газетой «Аль-Ватан», передает РИА «Новости». Согласно информации, израильские силы появились ближе к границе с Ливаном и заняли стратегически важное поселение Хинех, расположенное в 50 км от Дамаска.

    В публикации отмечается, что израильская армия также достигла подножия Хан эль-Шейх в районе Катна, который примыкает к ливанской управе Рашайя. Эти действия могут быть частью более широкой военной операции или ответом на недавние события в регионе.

    Власти Сирии пока не сделали официальных заявлений относительно этих передвижений израильских сил на их территории. Тем не менее подобные операции вызывают напряженность в регионе и могут повлиять на дальнейшую эскалацию конфликта.

    Кроме того, как сообщает Al Mayadeen, израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана, за пределами буферной зоны, куда ранее перебросили подразделения ЦАХАЛ.

    Накануне Израиль временно разместил Армию обороны на территории Сирии для обеспечения безопасности своих граждан. Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в ходе операции в Сирии. За два дня Израиль атаковал более 250 целей на сирийской территории, продолжая военные действия.

    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля.

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в своих интересах. На закрытых консультациях члены СБ ООН обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, его публикация ожидается в ближайшее время, сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.

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    9 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом

    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО с Трампом

    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом возможность приглашения Украины в НАТО, подчеркнув, что с избранным президентом США Дональдом Трампом это обсуждать «нет смысла».

    «Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО», – заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с кандидатом на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса с Дональдом Трампом, который еще не вернулся на пост президента, «не имеет смысла».

    Зеленский также отметил, что несмотря на то, что Украина пока не может стать полноправным членом альянса, приглашение в НАТО остается важной целью. Он подчеркнул необходимость получения дальнобойных систем вооружения, таких как ATACMS, Taurus и Storm Shadow, для усиления оборонных возможностей страны.

    Кроме того, Зеленский прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о временном размещении иностранных войск на Украине. По словам украинского лидера, Киев готов рассмотреть эту инициативу как временную альтернативу членству в НАТО. Однако он подчеркнул, что для этого необходимо четкое понимание сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву, а министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в НАТО нет единства по вопросу вступления Украины, что может привести к глобальному конфликту.

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    10 декабря 2024, 08:54 • Новости дня
    Абхазия обратилась к России с просьбой о возобновлении соцвыплат

    И. о. премьера Абхазии Бганба попросил правительство России возобновить соцвыплаты

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Абхазии обратились к правительству России с просьбой разморозить софинансирование заработных плат и социальных выплат в республике, заявил и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в республике, передает ТАСС.

    Бганба отметил, что направил письмо с просьбой разморозить софинансирование заработных плат и другие социальные выплаты.

    По его словам, что значительные средства уходят на оплату перетока электроэнергии из России. На заседании штаба по энергетике было отмечено, что это оказывает существенное воздействие на экономическую ситуацию в республике.

    С сентября Россия приостановила, а с ноября прекратила все социальные выплаты в Абхазии, за исключением пенсий. Это создало сложные финансовые условия для многих граждан республики, что и стало причиной обращения Бганбы к российскому правительству.

    Ранее стало известно, что школы и детские сады в Абхазии будут закрыты со вторника из-за ухудшившейся ситуации с энергоснабжением.

    Финансирование бюджетных организаций в Абхазии, включая выплату зарплат, приостановлено из-за дефицита бюджета и поиска средств на электроэнергию. В руководстве Абхазии заявили о частичной приостановке Россией финансовой помощи республике на суммы в сотни млн рублей.

    Напомним, абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашения с Россией, касающегося инвестиционной деятельности, на фоне протестов оппозиции около здания парламента.

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    10 декабря 2024, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о массовом выводе ВСУ из Курахово

    ВСУ начали массово выводить остатки группировки из Курахово из-за усиления боев

    Стало известно о массовом выводе ВСУ из Курахово
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали массово выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий и сохраняющихся очагов сопротивления, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки массово вывести остатки своих подразделений из Курахово, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Источник ТАСС сообщил, что ранее украинские военные старались покинуть город небольшими группами, но в последнее время масштабы и частота таких попыток значительно возросли. По данным силовых структур, действия ВСУ направлены на эвакуацию оставшихся сил из этого района.

    Несмотря на активные попытки вывода войск, в Курахово продолжаются очаги сопротивления. Одним из таких мест является территория Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.

    Ранее российские силы взяли под контроль большую часть многоэтажек в западной части города Курахово.

    Также сообщалось об оперативном окружении ВСУ под Курахово.

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    9 декабря 2024, 23:15 • Новости дня
    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии

    Израиль нанес удары по авиабазам Сирии, уничтожив инфраструктуру и десятки истребителей

    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    ВВС Израиля атаковали крупнейшие сирийские авиабазы, разрушив инфраструктуру и уничтожив десятки вертолетов и истребителей, сообщает телеканал Al Arabiya.

    Израильские военные совершили авиаудары по крупнейшим авиабазам Сирии. По словам источников канала, в результате атак были уничтожены инфраструктура баз, а также десятки вертолетов и истребителей, передает ТАСС.

    По имеющейся информации, ЦАХАЛ также нанесли серию ударов по штабу полка сил специального назначения в городе Эль-Камышлы провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Информация о жертвах обстрела не приводилась.

    Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана, Эсмаил Багаи, осудил действия Израиля, назвав их вопиющим нарушением Устава ООН. В официальном заявлении иранского внешнеполитического ведомства говорится: «Багаи осудил военное вторжение сионистского режима на сирийскую территорию в условиях, когда народ Сирии сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима».

    Иран призвал ООН принять меры, чтобы остановить действия Израиля на сирийской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль временно ввел войска в Сирию для обеспечения безопасности в регионе, что подтвердил министр иностранных дел Гидеон Саар.

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    9 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Сирийская оппозиция подчеркнула важность отношений с Россией

    Представитель сирийской оппозиции подчеркнул необходимость налаживания связей с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Член сирийского национального совета Анас аль-Абда отметил важность сотрудничества Сирии с Россией.

    Представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда, являющийся членом сирийского национального совета, базирующегося в Стамбуле, отметил в интервью RT, что для новых властей Сирии крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией.

    Аль-Абда подчеркнул, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

    Он отметил, что сейчас более половины населения страны либо вынужденно переселены, либо являются беженцами, и подчеркнул необходимость международной помощи в решении данной проблемы.

    Ранее российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

    Иран наладил прямую связь с лидерами сирийской оппозиции, захватившей власть в Дамаске, чтобы избежать напряженности в отношениях.

    Между тем Европейская комиссия подтвердила, что не поддерживает контакты с вооруженной оппозицией в Сирии.

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    10 декабря 2024, 10:20 • Новости дня
    США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 млрд долларов

    США передали Украине 847 ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов

    США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 млрд долларов
    @ John Hamilton/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов.

    Соединенные Штаты передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на общую сумму 3,26 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». Эти поставки стали ответом на успешное применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» и последующее увеличение количества систем ПВО, направленных в Киев Нидерландами и США.

    Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в июне заявил, что Украина будет получать ракеты MSE приоритетно, как только они выходят с производственных линий. Он уточнил, что поставки будут продолжаться «в течение следующих 16 месяцев». Армия США также заключила контракт с Lockheed Martin на сумму 4,5 млрд долларов для закупки дополнительных ракет.

    Анализ бюджетных отчетов Министерства обороны США помог установить количество переданных ракет. В отчете января 2023 года упоминалась поставка ракет стоимостью 956 млн долларов, которые стали частью «секретной программы». В апреле 2023 года стало известно, что эти средства были добавлены к бюджету для закупки MSE, увеличив его с 1,037 млрд до 1,993 млрд долларов.

    В последующих отчетах министерства также упоминались «секретные программы» для закупки ракет. Бюджет на 2025 год показал, что с 2023 года на закупку MSE было выделено дополнительное 1,442 млрд долларов, что позволило закупить 375 дополнительных ракет. В 2024 году бюджет вырос до 3,03 млрд долларов, что позволило закупить еще 472 ракеты.

    Напомним, ранее обломки сбитой ракеты Patriot упали в жилом секторе Одессы, что привело к жертвам среди гражданских, сообщали украинские СМИ.

    Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук выступил с угрозой в адрес депутата Рады Марьяны Безуглой, заявившей об уничтожении F-16 комплексом Patriot, и назвал ее «инструментом для дискредитации высшего военного руководства».

    Между тем российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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    10 декабря 2024, 02:42 • Новости дня
    Трамп предложил сделать Канаду и Мексику штатами США

    Трамп заявил о возможном включении Канады и Мексики в состав США

    Трамп предложил сделать Канаду и Мексику штатами США

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил, чтобы Канада и Мексика стали новыми штатами США, ссылаясь на ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил включить Канаду и Мексику в состав США в качестве новых штатов, сообщило ТАСС. ОН обосновал свое предложение тем, что США ежегодно субсидируют Канаду на сумму более 100 млрд долларов и Мексику почти на 300 млрд долларов.

    «Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся новыми штатами», – заявил Трамп в интервью американскому телеканалу.

    Кроме того, Трамп подчеркнул свою решимость ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. Он объявил, что в первый день своего президентства, 20 января 2025 года, планирует ввести 25-процентные пошлины на все товары из этих стран. Такая мера, по его словам, является реакцией на незаконную миграцию и контрабанду наркотиков.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Трамп в ходе встречи с премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США, если не решит проблему миграции и контрабанды.

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    9 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Оппозиция поручила аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии

    Вооруженная оппозиция поручила Мухаммеду аль-Баширу создать переходное правительство Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженная оппозиция, захватившая Дамаск, поручила Мухаммеду аль-Баширу формировать новый кабинет министров, чтобы управлять Сирией в переходный период после ухода Башара Асада.

    Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в Дамаске, поручила сирийскому политику Мухаммеду аль-Баширу сформировать переходное правительство Сирии. Это решение было принято в контексте недавних событий, когда оппозиционные силы захватили несколько крупных городов и вошли в столицу.

    Ранее Le Figaro информировала, что на роль главы переходного правительства рассматривался бывший премьер-министр Рияд Хиджаб. Однако решение было изменено в пользу аль-Башира, что может свидетельствовать о новых политических приоритетах вооруженной оппозиции.

    Наступление оппозиции началось 27 ноября и к 7 декабря завершилось успешным захватом городов Алеппо, Хама, Дераа и Хомс. Уже 8 декабря сирийские правительственные силы покинули Дамаск, а Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности к мирной передаче власти, что было подтверждено в заявлении МИД РФ.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    12 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда отметил, что для новых властей Сирии важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Город Дамаск в Сирии вернулся к обычной жизни после прекращения стрельбы, магазины и базары снова открыты, а улицы освободились от вооруженных людей. Новые власти Сирии, пришедшие к власти в Дамаске, не планируют вводить запреты на ношение определенной одежды для женщин, стремясь уважать личные права каждого гражданина.

    Коментарии (4)
    10 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    Экс-соратник Орбана обошел его в рейтингах на фоне кризиса в Венгрии

    Bloomberg: Экс-соратник Орбана Мадьяр обошел его в рейтингах на фоне кризиса в Венгрии

    Экс-соратник Орбана обошел его в рейтингах на фоне кризиса в Венгрии
    @ ZOLTAN BALOGH/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший дипломат Петер Мадьяр, основавший партию «Тиса», в короткий срок набрал двузначное преимущество в опросах над партией Виктора Орбана «Фидес», благодаря недовольству граждан кризисом стоимости жизни и коррупцией в Венгрии, отмечает Bloomberg.

    Венгерская политика переживает заметные изменения, связанные с ростом популярности Петера Мадьяра и его партии «Тиса», сообщает Bloomberg. Мадьяр, бывший дипломат и сторонник действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, неожиданно стал его основным оппонентом.

    Недавние опросы показывают, что «Тиса» имеет двузначное преимущество над правящей партией «Фидес» Орбана. За последние 18 лет ни одной партии не удавалось обойти «Фидес» по популярности.

    Мадьяр, ранее занимавший ключевые государственные должности, открыто критикует Орбана, обвиняя его в коррупции и злоупотреблениях властью. В интервью Bloomberg Мадьяр отметил, что его партия «в потоке», что связано с растущим недовольством из-за кризиса стоимости жизни и коррупции. На митинге в Секешфехерваре он заявил, что «все только начинается», добавив, что его поддерживают люди разных поколений, стремящиеся к переменам.

    Орбан, в свою очередь, обвиняет Мадьяра в сотрудничестве с ЕС, который заморозил 20 млрд евро для Венгрии из-за обвинений в коррупции. Несмотря на это, многие венгры видят в Мадьяре надежду на изменения. Он обещает восстановить отношения с ЕС, разморозить фонды и улучшить финансирование социальных программ. В то время как Орбан сосредоточился на международной политике, популярность «Фидес» продолжает снижаться.

    Мадьяр активно использует социальные сети для привлечения сторонников, что помогло ему обойти мощную медиамашину Орбана. Он полон решимости реформировать СМИ в стране, если придет к власти. Тем не менее перед ним еще стоят серьезные вызовы, включая необходимость набрать 106 кандидатов для следующих парламентских выборов и преодолеть возможные изменения в избирательной системе, направленные против его партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия может потерять около 1 млрд евро, удерживаемых Евросоюзом, если не выполнит реформы по требованиям ЕС до конца года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.

    Кроме того, Орбан неоднократно отмечал, что без участия США конфликт на Украине не возник бы или уже давно мог завершиться.

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    9 декабря 2024, 22:15 • Новости дня
    Молодые стюардессы попали под поезд в Москве

    Две стюардессы из Калининграда пострадали на платформе Нагатинская в Москве

    Tекст: Максим Попов

    В Москве две стюардессы попали под электричку на платформе Нагатинская Павелецкого направления.

    Сообщается, что в Москве две молодые стюардессы из Калининграда, которые недавно устроились в авиакомпанию «Уральские авиалинии», попали под поезд. Инцидент произошел возле платформы Нагатинская Павелецкого направления, пишет «Лента.Ру».

    20-летняя Агата и 19-летняя Диана направлялись утром в аэропорт. Они пошли по железнодорожным путям и, пытаясь подняться на высокую платформу станции, оказались под электричкой.

    По неподтвержденным данным, от полученных травм обе скончались на месте.

    Правоохранительные органы проверяют версию алкогольного опьянения у подруг, а Западное МСУТ СКР организовало проверку по признакам ч. 3, ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, во время рейса из Сиднея в Окленд стюардесса случайно нажала на кнопку в кресле пилота и чуть не спровоцировала падение самолета Boeing-787-9.

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