Лукашенко: Пусковая установка «Орешника» полностью белорусская

Лукашенко заявил, что пусковая установка комплекса «Орешник» полностью белорусская

Tекст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка в ракетном комплексе «Орешник» будет произведена в Белоруссии. Исключение составляет только ракета, которая будет поставляться из России, передает БелТА.

«Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции», – заявил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Минский завод колесных тягачей осуществляет производство таких сложных элементов.

Глава государства отметил, что Белоруссия обладает необходимыми компетенциями для разработки ракетной техники и готова сотрудничать с Россией в этом направлении. Он добавил, что будущие разработки будут направлены на обеспечение безопасности страны.

Лукашенко подчеркнул, что создание такого мощного оружия, как «Орешник», было бы невозможно самостоятельно. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку в реализации этого проекта. Особенное внимание белорусский лидер уделил значимости обеспечения безопасности страны и выполнения своих обязанностей перед народом.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может применить его в случае нарушения границ.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства, в рамках которого могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства.

Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.