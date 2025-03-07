Ульянов: Германии не позволят обзавестись ядерным оружием

Tекст: Валерия Городецкая

Ульянов в эфире телеканала «Россия-24» высказался против идеи вооружения Германии ядерным оружием. Он подчеркнул, что никто не позволит Берлину обладать таким арсеналом, и такие призывы можно услышать только от сумасшедших людей, передает ТАСС. «Это глупость, никто не позволит Германии обзавестись ядерным оружием. Этого не позволим ни мы, ни американцы, ни вообще режим ядерного нераспространения», – заявил Ульянов.

Также дипломат выразил мнение о возможностях Франции в вопросах ядерного вооружения. Ульянов отметил, что Франция не имеет права передавать часть своего ядерного арсенала другим странам, что запрещено договором о нераспространении ядерного оружия. Однако возможность размещения ядерного оружия на двусторонней основе в других странах Европы остается.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что страна не нуждается в создании собственного ядерного оружия, так как нет никаких оснований для этого. Он также предложил Германии полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, а не только на США, в контексте европейской безопасности.