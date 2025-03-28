Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.2 комментария
Начались российско-индийские военно-морские учения Indra Navy в Ченнаи
В Ченнаи началась церемония открытия учений Indra Navy с участием флотов России и Индии
В Ченнаи на борту индийского эсминца Rana состоялась церемония открытия совместных российско-индийских военно-морских учений Indra Navy, которые направлены на укрепление военного сотрудничества и обмен опытом.
Церемония открытия военно-морских учений Indra Navy прошла на борту индийского эсминца Rana в присутствии командующих, представителей экипажей, местных властей и российского посольства. Учения проводятся на юге Индии в городе Ченнаи, передает ТАСС.
Командующий российским отрядом кораблей капитан первого ранга Алексей Анциферов отметил, что эти учения являются возможностью проверить готовность к совместной работе и решению задач в море. По его словам, учения Indra Navy способствуют обмену опытом и укреплению стратегического партнерства России и Индии в борьбе с военными угрозами.
Адмирал Сатиш Шенаи, командующий военно-морским районом Тамилнада, подчеркнул, что Россию и Индию связывает богатое наследие сотрудничества и взаимного уважения. Шенаи добавил, что учения Indra демонстрируют силу дружбы между двумя странами и способствуют развитию духа братства на море.
Учения Indra Navy носят плановый характер и не преследуют целью демонстрацию силы против других государств. Их основная цель – поддержание стабильности в мировом океане и укрепление сотрудничества между флотами России и Индии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал визит Владимира Путина в Индию. Сообщалось, что российское и индийское Минобороны планируют расширить взаимодействие в оборонной сфере, включая проведение совместных учений. Российский и индийский флоты укрепят взаимодействие на учениях Indra Navy, включая задачи с применением оружия в Бенгальском заливе.