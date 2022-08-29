Победители конкурса «Пишем Будущее» из ДНР посетили Воронеж

Ребята из ДНР по программе «Больше, чем путешествие» познакомились с культурой и историей Воронежской области, посетили интересные площадки, среди которых и Парк отдыха «Нелжа», Дворцовый комплекс Ольденбургских, Хреновской конный завод и музей «Петровские корабли».

«Группы формируются из победителей разных номинаций, поэтому мы старались разнообразить программу, чтобы каждый из конкурсантов обязательно нашел для себя локацию по душе; чтобы впечатление было целостным и позитивным. Следующие поездки по программе «Больше, чем путешествие» запланированы на сентябрь», – приводятся слова заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антона Серикова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках поездки по программе «Больше, чем путешествие» победители первой волны конкурса из Донецкой Народной Республики посетили значимые туристические и культурно-исторические достопримечательности Воронежской области. Участники путешествия также побывали на промышленных и сельскохозяйственных производствах.

В первый день ребята побывали в воронежских парках «Алые паруса» и «Дельфин», а на следующий день отправились в Рамонский район Воронежской области, где расположен парк детского и семейного отдыха «Нелжа». Территория парка насчитывает более 70 тыс. кв. метров, на ней размещено свыше 10 локаций, посвященных различным видам сезонного и игрового отдыха.

Следующей остановкой маршрута стал историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских». Когда-то усадебный комплекс принадлежал важному российско-германскому дворянскому роду, родственному династии Романовых. Целостный ландшафтно-архитектурный памятник включает исторические объекты XIX века, Верхний и Нижний парки, а также Свитский Корпус и Дворец. На сегодняшний день в комплексе происходит масштабная реконструкция исторических зданий и сооружений.

Также они посетили Воронежский океанариум, где представлено более 4 тыс. особей различных живых существ, а более пятидесяти экспозиционных объектов воссоздают природу разных уголков нашей страны и нашей планеты.

«Поездка по программе «Больше, чем путешествие» мне очень понравилась. Воронеж – прекрасный и интересный город. Очень познавательные экскурсии, действительно возможность развеяться, увидеть что-то новое, пообщаться с другими ребятами. В поездке мне больше всего понравилась атмосфера в нашем коллективе – все горят одним делом, с интересом наблюдают, задают вопросы. И, конечно, такие поездки очень познавательны», – рассказала победительница конкурса Мария – студентка Донецкого национального университета.

Воронеж – родина русского морского флота. Именно здесь, в конце XVII столетия, русский царь Петр I начал строительство первых кораблей. Поэтому в регионе находится музей «Петровские корабли», посвященный развитию российской морской мощи. Участники путешествия посетили «Казачий» и «Адмиралтейский» залы, «Зал славы русского флота в Воронеже», а также реконструированные палубу, кают-компанию и комнату Петра Великого.

Значимым событием стало посещение Хреновского конного завода – предприятия по разведению лошадей, основанного графом Алексеем Орловым. Именно здесь, более 240 лет назад, была выведена порода лошадей, известная как «орловский рысак».

Конкурс ориентирован на школьников и студентов от 14 до 25 лет. В рамках восьми номинаций, среди которых «Моя малая Родина», «Моя семья», «Дело моей мечты», «Герои нашего времени», «Школа будущего», «Моя Россия», «Свободное творчество» участники могут написать эссе или сочинение, в котором поделятся своим взглядом на те или иные общественные явления или просто своим творчеством. В рамках номинации «Делись опытом» принять участие и попробовать свои силы могут и более взрослые люди, профессионалы, готовые поделиться своими достижениями и успешными практиками.

Наравне с возможностью отправиться в «Больше, чем путешествие», победители конкурса «Пишем Будущее» получат возможность стать частью регионального сообщества участников проектов платформы «Россия – страна возможностей», получить наставника из числа выпускников конкурса управленцев «Лидеры России» и принять участие в молодежных образовательных форумах, а также пройти образовательные курсы на платформе «Россия – страна возможностей». Прием работ участников открыт до 31 августа 2022 года.

Главная цель проекта «Пишем будущее» – предоставить возможность школьникам и студентам Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей проявить свой творческий потенциал, открыть новые перспективы личностного, духовного и профессионального роста.