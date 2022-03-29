Эрдоган покинул место переговоров России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Тайип Эрдоган покинул дворец Долмабахче, где он выступил с речью перед делегациями России и Украины перед началом переговоров.

Машина президента выехала с территории в сопровождении мотоциклистов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что во вторник Эрдоган также отправляется с визитом в Узбекистан.

Президент Турции ранее заявил, что оставит главу МИД страны Мевлюта Чавушоглу в Стамбуле для «оказания поддержки» переговорным делегациям.

До этого российский источник, знакомый с ходом переговоров, не исключал, что Эрдоган может поднять вопрос обострения обстановки в Нагорном Карабахе в рамках встречи делегаций Москвы и Киева, передает ТАСС.

Ранее Эрдоган, выступая перед членами делегаций, призвал установить режим прекращения огня, отметив, что это отвечает интересам всех стран Черноморского региона. Он также заявил, что Анкара готова организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, переговоры проходят во вторник в президентской резиденции Долмабахче в Стамбуле. В городе усилили меры безопасности.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.

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