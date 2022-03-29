Меры безопасности усилили в Стамбуле к переговорам России и Украины

Длинная очередь журналистов выстроилась на встречу делегаций России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле, в городе усилены меры безопасности, ожидается перекрытие улицы во время прибытия делегаций.

Ожидается, что переговоры начнутся в 10.30 утра (совпадает с мск) и пройдут в президентской резиденции в Долмабахче, передает РИА «Новости».

Журналисты ждут прибытия делегаций, а также президента Турции Тайипа Эрдогана, который должен провести переговоры с делегациями до их встречи.

Ранее российская и украинская делегации прибыли в Турцию на переговоры.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.

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