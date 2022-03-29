Эрдоган призвал установить режим прекращения огня на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям Украины и России призвал установить режим прекращения огня, отметив, что это отвечает интересам всех стран Черноморского региона.

Эрдоган отметил, что Турция, как страна, ставшая свидетелем многочисленных конфликтов в регионе, предприняла и продолжает делать все возможное для того, чтобы предотвратить новые трагедии, передает агентство «Анадолу» (АА).

По его словам, Анкара на всех международных площадках придерживается справедливой позиции, стремясь учитывать интересы, права и позиции обеих сторон (России и Украины).

«Справедливый мир – победа для всех сторон, а продолжение столкновений не принесет пользы ни одной из сторон. Переговорный процесс между Россией и Украиной находятся на таком уровне, при котором возможны конкретные результаты. Мировое сообщество ожидает от участников встречи в Стамбуле позитивных решений», – подчеркнул турецкий лидер.

Он также указал, что официальная Анкара готова внести посильный вклад в продвижение мирной повестки между Киевом и Москвой.

Также он заявил, что Анкара готова организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что «пришла пора, чтобы переговоры Москвы и Киева принесли результат», передает РИА «Новости».

Сообщалось, что Эрдоган проведет переговоры с делегациями до их встречи. В Стамбуле к началу встречи усилили меры безопасности. Переговоры пройдут в президентской резиденции Долмабахче.

Накануне российская и украинская делегации прибыли в Турцию на переговоры. Сообщалось, что в Стамбуле усилили меры безопасности.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.

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