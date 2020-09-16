Германия объяснила, как пробы Навального попали в Швецию и Францию

Пробы крови блогера Алексея Навального, которые были изучены во Франции и Швеции, взяты врачами из этих стран, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

«Да, Швеция и Франция взяли пробы, это были эти люди», – цитирует РИА «Новости» Адебар.

Ранее правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие в пробах российского блогера Алексея Навального вещества из группы «Новичок».

Во вторник Навальный на своей странице в Instagram опубликовал свою первую фотографию после того, как он вышел из комы в берлинской клинике Charite. В берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет 100-процентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа по инциденту с блогером.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.