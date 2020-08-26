Эксперт оценил решение Франции взыскать с Facebook 106 млн евро

«Благодаря мерам, предпринятым французским правительством, большинство ИТ-гигантов стараются урегулировать споры с государством в досудебном порядке. Такой опыт может быть использован и в России», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев, комментируя решение правительства Франции взыскать с Facebook 106 млн евро налоговой за должности.

«Франция стала одной из первый стран в Европе, которая выступила за то, чтобы ИТ-гиганты, работающие на ее территории, соблюдали национальное законодательство. Это касается как налогообложения, так и противодействия распространению противоправного контента», – сказал председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Собеседник отметил, что благодаря мерам, которые предприняло правительство Франции, большинство ИТ-гигантов стараются урегулировать споры с государством в досудебном порядке. «Google, например, согласился выплатить штраф в размере 549 млн долларов и 510 миллионов налоговой задолженности. Apple выплатила 572 миллиона по неуплате налогов», – добавил эксперт.

Такой опыт, по мнению Журавлева, может быть использован и в России. «Но есть одно но: наладить конструктивный диалог с ИТ-корпорациями можно лишь в том случае, если они откроют свое представительство в РФ. Тогда от них можно требовать соблюдения российского законодательства и соблюдения правил честной конкуренции», – подчеркнул юрист.

«Деятельность ИТ-компаний, имеющих представительство в России, более прозрачна. Соответствующие службы могут проверить полноту начисления налогов или соблюдения такой нормы, как хранение данных российских пользователей на территории РФ. Это, конечно, требует дополнительных расходов со стороны игроков ИТ-отрасли. Поэтому компании, не имеющие своих представительств в РФ и обходящие нормы наших законов, получают незаконное преимущество. Это и есть недобросоственая конкуренция», – добавил собеседник.

«Яркий пример – это Facebook и Twitter, которые получили штрафы за отказ от локализации данных россиян на территории РФ, и до сих пор их не оплатили. Взыскать эти штрафы с ИТ-гигантов практически невозможно, поскольку у них нет представительств в нашей стране», – констатировал эксперт.

Журавлев также отметил, что появление официальных представительств позволит властям выстроить взаимодействие с иностранными ИТ-гигантами в сфере борьбы с противоправным контентом и недостоверной информацией, что пойдет на пользу всем игрокам рынка.

Ранее стало известно, что Facebook выплатит во Франции 106 миллионов евро налоговой задолженности. По мнению французских властей, Facebook оптимизировал налоговую ставку во Франции, перенаправляя продажи дочерним компаниям в другие европейские страны. Как отмечают СМИ, происходящее является результатом действия новой стратегии французских властей. Ряду технологических компаний во Франции также пришлось выплатить недоимку, пишет IT News.

Напомним, в июле Ассоциации юристов России предложила обязать иностранные IT-компании открывать свои представительства в России, чтобы они могли нести ответственность в случае нарушений прав российских пользователей.

При этом Facebook и Twitter не исполнили решение мирового суда Таганского района Москвы об уплате штрафов в размере 4 млн рублей с каждой. Как сообщал «Коммерсант», компании были оштрафованы за неисполнение требований по локализации данных российских пользователей на территории страны.