Иностранные IT-компании могут обязать открывать представительства в России

Комиссия Московского отделения Ассоциации юристов России по правовому обеспечению цифровой экономики предложила обязать иностранные IT-компании открывать свои представительства в России, чтобы они могли нести ответственность в случае нарушений прав российских пользователей.

Недавно Верховный суд России вынес резонансное решение, которым фактически дал зеленый свет на судебные разбирательства с иностранными интернет-сервисами на территории России. В конкретном деле он предписал нижестоящим инстанциям рассмотреть иск, поданный гражданином России к Facebook. Это значит, что любой россиянин, недовольный действиями администрации Facebook, Instagram или Twitter, вправе призвать их к судебному барьеру, пишет «Российская газета».

Кроме того, в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает штрафы до 4 млн рублей за отказ сайтов удалить запрещенную информацию. Санкции коснутся всех порталов, где бы ни находилась администрация сервиса, однако в этом случае может возникнуть проблема с взысканием штрафов.

Решением соответствующей задачи активно занимается служба судебных приставов. В управлении по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России лежит два исполнительных листа. Один на Facebook: долг более 3,9 млн рублей, второй – на Twitter: долг 4 млн рублей. Это административные штрафы: компании были оштрафован на 4 млн рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных. Административные производства были возбуждены по инициативе Роскомнадзора из-за отказа соцсетей предоставить данные о российских пользователях.

«Многие IT-компании не имеют официального представительства или филиалов в РФ, например Facebook inc. При этом компании фактически оказывают услуги пользователям на территории РФ. Следовательно, иностранные игроки, так же как и российские, обязаны исполнять наше законодательство», – говорит председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Поэтому комиссия Московского отделения АЮР подготовила официальное заключение, в котором предлагается помимо прочего обязать иностранные IT-компании открывать свои представительства в России.

«Необходимы четкие правила игры на рынке цифровых услуг и устранение неравенства в правах между отечественными и зарубежными платформами. В противном случае на нашем рынке возникает ситуация, когда одни играют по правилам: платят налоги, локализуют данные, работают с российскими пользователями и т.д. А другие их игнорируют и за счет этого получают конкурентное преимущество», – считает Журавлев.

Как сказано в заключении, следует рассмотреть возможность применения диверсифицированных мер воздействия на нарушителей установленных законом требований: штрафов через платежных агентов, замедления скорости трафика и т.д.

По мнению экспертов, вряд ли требование открыть представительства станет для мировых IT-компаний камнем преткновения, ведь офисы могут быть как реальными, так и виртуальными. Главное, чтобы они были в пределах досягаемости наших законов.

«Законодателю необходимо учитывать эти обстоятельства и создать отвечающие уровню развития технологий возможности «приземления» зарубежных компаний в России. Полагаем, что стандартное требование открытия представительства для осуществления экономической деятельности может быть скорректировано. В законе может быть предусмотрена возможность открытия «цифрового представительства» по аналогии с личным кабинетом налогоплательщика», – заявил член комиссии Московского отделения АЮР Борис Едидин.