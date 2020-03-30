Названы причины карантинного бунта украинцев в аэропорту

«Бунт вызван тем, что вернувшиеся на Украину люди прекрасно понимали уровень сегодняшней медицины в стране», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский журналист Владимир Скачко. Так он прокомментировал стычку эвакуированных из Вьетнама украинцев с местной полицией в аэропорту Борисполь. Ранее украинские туристы отказались соблюдать режим самоизоляции.

«Люди ведь понимают, к каким последствиям может привести создаваемая видимость борьбы с коронавирусом. Особенно после того, как здравоохранение страны было добито неудачной медицинской реформой. Потому они и пошли на этот бунт», – рассказал киевский журналист и историк, политический эмигрант Владимир Скачко.

«Но есть и другой вариант. Не исключено, что прибывшие туристы испугались, что их ждут «Новые Санжары», что против них могут применить грубую силу. Кроме того, когда на днях на Украину прибыл поезд из России с украинскими гражданами – его называли «чумным» и говорили, мол, это русские завозят в страну бактериологическое оружие, и этих граждан нельзя пускать в страну, так как они «агенты Кремля», – напомнил эксперт.

По его словам, вполне вероятно, что какие-то признаки подобного развития событий заметили «и те несчастные люди, возвращенные из Вьетнама». «Ведь никаких официальных объяснений не было, почему вдруг масса людей отказалась проходить элементарные санитарные процедуры», – добавил собеседник.

«Потому причины бунта – это неверие в медицину и боязнь стать жертвами перепуганных экстремистов, набирающих очки на так называемой борьбе с коронавирусом в исполнении украинского здравоохранения», – резюмировал Скачко.

Накануне украинцы, эвакуированные из Вьетнама, решили избежать обсервации и, взломав закрытые двери, прорвались из здания киевского аэропорта Борисполь. При этом прибывшие на место событий силы полиции и нацгвардии не смогли сдержать толпу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех сценариях распространения коронавируса в стране.

Первый сценарий предусматривает 3–5% «одновременно заболевших» на Украине, второй – 25%, третий – 50%.

Первый сценарий предполагает, по словам Зеленского, «очень болезненные цифры», но «не катастрофу», а вот второго и третьего украинская «медицинская система не выдержит»

Минздрав Украины сообщил, что число заболевших в стране возросло до 475 человек, умерли 10 человек.

Напомним, Зеленский заявил, что без поддержки международных партнеров на фоне пандемии коронавируса страна оказалась на грани дефолта.

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