Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки международных партнеров на фоне пандемии коронавируса страна оказалась на грани дефолта.

На своей странице в Facebook Зеленский опубликовал видеообращение, в котором уточняет, что Киев оказался на распутье и перед ним есть два пути.

«Первая – принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее десяти миллиардов долларов», – заявил Зеленский.

По его словам, это необходимо для стабилизации экономики Украины и преодоления кризиса.

«Второй путь – провал этих законов. После – упадок экономики и угроза дефолта», – добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что МВФ требует от Киева открыть рынок земли для получения нового кредита.

Во вторник Украина попросила о реструктуризации долга на фоне ситуации с коронавирусом. В МВФ тем временем заявили, что мировая экономика погрузилась в рецессию.