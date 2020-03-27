МВФ: Мировая экономика погрузилась в рецессию

Мировая экономика находится в рецессии, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

«Сейчас совершенно точно, что мы вошли в рецессию. Мы ожидаем восстановления в 2021 году, но при условии, если мы справимся с вирусом», – сказала Георгиева, передает РИА «Новости».

В МВФ допускают, что рецессия будет длиться недолго и не будет «слишком глубокой», добавила она.

Георгиева уточнила, что потребности развивающихся рынков для преодоления последствий коронавируса оцениваются в 2,5 трлн долларов.

«Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью», –подчеркнула глава МВФ, передает ТАСС.

Ранее МВФ заявил о готовности задействовать для борьбы с коронавирусом 1 трлн долларов из своих фондов. Восстановление роста мировой экономики, по прогнозам фонда, ожидается в 2021 году.

В МВФ отмечали, что последствия коронавируса будут «весьма серьезными» для мировой экономики.