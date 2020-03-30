Украинцы из-за карантина устроили бунт в аэропорту

Украинцы, эвакуированные из Вьетнама, решили избежать обсервации и, взломав закрытые двери, прорвались из здания киевского аэропорта Борисполь, сообщают СМИ.

Самолет прибыл в аэропорт вечером. Украинцы, вернувшиеся из Вьетнама, должны были пройти температурный скрининг, а также подписать документы относительно 14-дневной самоизоляции. Однако пойти на обсервацию они отказались, передает ТСН со ссылкой на «24».

Двери в аэропорту заблокировали, но пассажиры стали отталкивать медиков в защитных костюмах, «проламываться в двери». Один мужчина при этом кричал: «Фашисты!» – пишет «Страна.ua».

Как сообщает издание, «на место прибыли силы полиции и Нацгвардии, однако они не сильно помогли сдержать толпу».

На видеозаписи (содержит нецензурную лексику, поэтому не может быть опубликована газетой ВЗГЛЯД) с места событий видно, как украинцы «с чемоданами и рюкзаками покидают здание аэропорта».

Напомним, в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из Китая украинцами.

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