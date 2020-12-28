Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Министерство внутренних дел России вручило послу Болгарии в Москве ноту об объявлении персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве подполковника Митко Борисова в ответ на высылку Софией российского дипломата.

«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре этого года военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии», – сказано на сайте МИД.

Борисову предписано покинуть территорию России в течение 72 часов, уточняется в сообщении.

18 декабря МИД Болгарии объявил о высылке российского дипломата по обвинениям в шпионаже. По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат подозревается в сборе сведений о находящихся на учениях военнослужащих США.

В октябре Россия выслала двух болгарских дипломатов в ответ на объявление Софией персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства.