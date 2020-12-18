МИД Болгарии выслал российского дипломата

МИД Болгарии высылает российского дипломата по обвинениям в шпионаже, сообщило агентство Reuters. В посольстве России уточнили, что Болгария высылает военного атташе при российской дипмиссии в Софии.

«Российский дипломат, объявленный персоной нон грата, должен покинуть Болгарию в течение 72 часов», – заявили в МИД страны.

По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат подозревается в сборе сведений о находящихся на учениях военнослужащих США, передает РИА «Новости».

«В ходе расследования в рамках досудебного производства установлено, что в период с 2017 года до настоящего времени гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, собирая военную информацию, кроме прочего, о численности военнослужащих США, находившихся на территории страны на учениях», – заявили в прокуратуре Болгарии.

«Установлено, что российский гражданин обладает дипломатическим статусом», – сказано в сообщении ведомства.

В российском посольстве в Софии заявили, что Россия оставляет за собой право на принятие ответных мер в связи с высылкой дипломата из Болгарии.

«18 декабря министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Болгарии persona non grata. Безосновательная высылка главы представительства министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе», – говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат подозревается в сборе сведений о находящихся на учениях военнослужащих США, передает РИА «Новости».