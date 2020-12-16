СК счел доказанной вину врачей в смерти младенца в Калининграде

Следственный комитет России считает доказанной вину бывшей и. о. главного врача роддома №4 в Калининграде Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич в смерти младенца.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, следователи тщательно отработали все возможные версии случившегося, исключая поспешность в решениях, передает ТАСС.

«Но, к сожалению, эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов», – сказала она.

Петренко подчеркнула, что состоятельность версии следствия основывалась исключительно на доподлинно установленных фактах: среди них выводы ряда судебных экспертиз, которые проводились с привлечением ведущего неонатолога Минздрава, токсиколога, анестезиолога-реаниматолога и других специалистов.

«Следствие установило, что смертельная доза сульфата магния не могла попасть в организм ребенка с другими препаратами. Сульфат магния, в 20 раз превышавший допустимые значения для взрослого человека, был введен живому ребенку внутривенно непосредственно перед наступлением его смерти», - сказала она.

Ранее присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт Белой и Сушкевич по делу об убийстве новорожденного.

Напомним, Елена Белая была задержана 15 ноября, на следующий день Центральный районный суд принял решение о заключении ее под стражу, ее поместили в следственный изолятор. Прокуратура обжаловала это решение как чрезмерно суровое, врача выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест до 14 января 2019 года.

По данным следствия, в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая якобы дала указание Сушкевич убить его, чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить показатели медицинской статистики. Сушкевич, как полагают следователи, ввела младенцу дозу магния сульфата, тот умер. Чтобы скрыть следы преступления, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери, сообщали в СКР.

Между тем в Сети запустили флешмоб «Я Элина Сушкевич» и опубликовали петицию с призывом защитить врачей. Сообщалось, что медики нашли нестыковки в деле об убийстве младенца. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о странностях в этой ситуации.